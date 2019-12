Dyhzy hizo furor en un video contra los haters

View this post on Instagram

✨🦾 RIGHT NOW BABY I’M TORN 🦾✨ – Chiques el día de hoy les quiero mostrar esta recreación del video de la canción “Torn” por @avamax que hicimos junto a les chiques de @warnermusicarg, a quienes amo y agradezco por, una vez más, convocarme para un proyecto tan lindo 💕💕 Torn es de mis videos preferidos porque mantiene impecablemente una estética que podría haber sido tranquilamente sacada de una página de un comic de Marvel o DC y amamos eso ✏️ ✨ El villano y coestrella en este video es @damistrong que lo dio todo en su papel de malo 💎✨ Gracias desde ya también a les chiques de @bundafilms que otra vez lo dieron todo con una producción increible 🎥📼📽 A @eh_mkp por maquillarme y dejarme tan increible 💅👑 y a les chiques del @hotelclasico por darnos una locación tan increible para poder trabajar y darlo todo! 🔥👑✨ Aprovecho para pedirles que me comenten abajo cual es su superheroe, antiheroe, villano o personaje de comic favorito? La mia es Poison Ivy porque es la mezcla perfecta entre ideales y ser mostra 💕 🍃 comentenme abajo!