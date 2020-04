Durísimas acusaciones de Zulemita Menem contra Viviana Canosa

La hija del expresidente sorprendió a todos en Twitter al refererirse a la periodista: “Por ese demonio casi pierdo un embarazo”.



Fiel a su estilo sin filtro, Zulemita Menem revolucionó la red al lanzar dardos punzantes contra Viviana Canosa, a quien llamó “demonio disfrazado de hermosa mujer”. La empresaria automotriz, además, liquidó a la conductora de Nada Personal (El Nueve) al decir que por su culpa casi pierde un embarazo.

Todo comenzó cuando el abogado conocido en Twitter como Ziberial compartió en su cuenta el video de Canosa defendiendo a su exmarido, Alejandro Borensztein, de las críticas del diputado Eduardo Valdés cuando este tildó de “bocasucia” por llamar pelotudo a Marcelo Tinelli en su columna de opinión en el diario Clarín.

“Que espléndida Viviana, la única periodista que queda en TV que no es kirchnerista”, comentó el internauta junto al clip. Al leerlo, Zulemita lanzó: “Agraciada por su belleza. Especialista en mandar a la B a los que no dan más rédito, al confuso duque de Awada, al agraciado productor, al grandioso arquitecto; actual se le va a complicar mandarlo a la B al menos por cuatro añitos más. Yo me mantengo sola ‘frase célebre’ que no debería aclarar”, arrancó reviviendo, también, el rumor sentimental que uniría a Viviana con Alberto Fernández.

Agraciada x su belleza.Especialista en mandar a la B a los q no dan más rédito,al confuso duque de Awada,al agraciado productor,al grandioso arquitecto;actual se le va a complicar mandarlo a la B al menos x 4 añitos más .Yo me mantengo sola “frase célebre” q no debería aclarar — zulema menem (@zulemitamenem) April 14, 2020