Duki se posicionó como el cantante argentino más escuchado en el mundo

A los 25 años, es el rey del movimiento urbano. Su música, según Spotify, supera en reproducciones a nivel global a la del resto de los artistas argentinos.

Movimiento urbano y trap son dos estilos diferentes argentinos y la explicación corre por cuenta de sus principales referentes. Pero incluso ellos y ellas, se acostumbraron a que toda esta nueva música se llame popularmente “trap argentino”. Si en 2020 comenzó a instalarme de manera masiva dejando atrás la calificación de fenómeno, no hay duda que 2021 fue la consagración no solamente en el país sino fronteras afuera Y a través de varios de sus principales referentes. Pero de todos ellos, Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, es decir Duki, el rey del trap argentino.

Puerto Rico, diciembre 2021: Bad Bunny invitó a Duki a cantar con él en dos conciertos ante 70 mil personas.

Si en la televisión es el rating el que posiciona a arriba o abajo a quienes allí trabajan, en la música uno de los parámetros para armar el ranking es Spotify. Y este 2021, esa plataforma informó que Duki –o Duko como algunos pares lo llaman– es el artista argentino más escuchado a nivel global. Además tiene más de 3.300 millones de streams y más de 1.700 millones de visualizaciones, seguido por otros dos latinos, Bad Bunny y Rauw Alejandro. De hecho, en todo el mundo es el portorriqueño Bad Bunny quien se impone por encima de cualquier otro artista internacional con 9.100 de reproducciones este año, seguido por Taylor Swift, los surcoreanos BTS, y los canadienses Drake y Justin Bieber.

Reencuentro. Fue justamente Bad Bunny quien invitó Duki a compartir escenario con él en Puerto Rico antes del concierto que el argentino dio en Buenos Aires, el pasado domingo 12 de diciembre, para abrir el ciclo Movistar Fri Music. Fueron dos presentaciones ante más de setenta mil personas en el estadio Hiram Bithorn, en la capital de ese país. Y para que Duki pudiera cumplir con ambas presentaciones, su par boricua incluso le puso avión privado para evitar algún contratiempo inesperado con vuelos de líneas comerciales. Ese domingo, Duki se reencontró con el público local, unas once mil personas. “La última vez que estuve acá (en referencia al Movistar Arena, en Villa Crespo) , esto estaba vacío y le dije a Fede (Lauría, su manager): ‘Hagamos algo acá cuando se pueda’, y acá estamos”, dijo Duki esa noche después de cantar “Hello Corto”, el tema con el que abrió ese concierto. Fue uno de los varios momentos del recital donde el rey del trap habló con el público. Momentos celebrados por sus fans tanto como sus canciones. “Podría ganar diez mil dólares por noche en Estados Unidos tocando para doscientas personas, pero elijo y elegimos Argentina. El agite del público que hay acá es único; lo dicen siempre todas las bandas que vienen a actuar a Argentina.”

Duki tiene 25 años y el lanzamiento de su última producción la vieron 1,3 millones en simultáneo por Youtube,

Incógnita. Buscar una explicación de por qué una música se cuela hasta masificarse y hacerse popular es imposible. Casi como decir que se tiene la fórmula del éxito. Se habla de ciertas formas de composición y armado de canciones que tienen algunas discográficas para “producir” un hit. Algo de eso se rumoreó sobre la construcción del popular tema “Despacito”, que entronizó a Luis Fonsi a nivel casi planetario. Pero este nuevo tipo de música que se instaló con éxito a través de personajes como los argentinos Duki, Nicki Nicole, Bizarrap o L’gante, por citar sólo algunos, no contó en sus inicios con esa estructura. De hecho el proceso fue a la inversa, primero crearon y se impusieron y luego las discográficas fueron a la caza de ellos. En el caso de Duki, según dijo en el recital mencionado, él hizo cambio en sus composiciones. ”Lo que dije fue voy a dejar de hablar un poco de mí en las letras, de lo que le pasa a Mauro, y voy a empezar a cantar cosas para que la gente se sienta identificada y esté contenta. Eso es un poco el trabajo que estuve haciendo y gracias a todos ustedes por estar hoy en esta fiesta. (…) Yo soy uno más como ustedes, y ustedes me hicieron llegar acá, y los amo por eso. Y cada segundo que pueda los voy a hacer sentir como yo me siento acá esta noche. Así, iguales.”

Alianza exitosas. Esa decisión parece seguir dando resultado. Su disco “Desde el Fin del Mundo” lideró las listas como el segundo más escuchado en el top cinco de los álbumes de artistas argentinos más escuchados en el país durante 2021. La presentación que hizo de ese disco con un show en vivo desde El Calafate tuvo una asistencia virtual simultánea de 1,3 millones de visualizaciones. Además, “Ya me fui”, en colaboración con Nicki Nicole y Bizarrap –a la fecha– suma 52 millones de visualizaciones en YouTube, y más de 65 millones de streams en Spotify; y con el hit mundial “No Me Conocen (Remix)” –que interpreta junto a Bandido, Rei y Tiago PZK–, lograron desde el lanzamiento en junio último más de 112 millones de streams. Esa acumulación numérica más los recientes discos de oro en Argentina y España por más de 70 millones de streams en los hits “Ley de Atracción” & “Unfollow”, ubican a esta argentina de 25 años como líder del movimiento urbano local y sin como una de las figuras argentinas con mayor trascendencia internacional.