Duhalde: “A Alberto Fernández parece que le gusta que lo maltraten”

“Eso no es un ninguneo, es directamente atacar al presidente”, declaró el ex presidente, tras los dichos de Cristina Kirchner.



En medio de las repercusiones que generaron las declaraciones de Cristina Kirchner en La Plata, donde les aconsejó públicamente a “los ministros que tienen miedo a buscarse otro laburo”, el ex presidente Eduardo Duhalde consideró que “fue una falta de respeto absoluta a Alberto Fernández”, también presente en el escenario junto a Axel Kicillof y Sergio Massa.

“Ya estamos todos acostumbrados, Cristina tiene esa característica, es un animal político, siempre lo he dicho. Es una falta de respeto absoluta al presidente Alberto Fernández que está allí. Pero parece que le gusta que lo maltraten a Alberto Fernández”, analizó el también ex gobernador de Buenos Aires. Y agregó: “Es peor que un ninguneo, es directamente atacar al presidente”.

En una profunda reflexión sobre el momento que atraviesa el país y el permanente uso de la grieta para gobernar, Duhalde sostuvo que “como única salida posible veo el reencuentro de los argentinos”. “El país está llegando a una situación en la que debemos hacer un gran esfuerzo. Sean responsables, hay que insistir. No aprovechamos los recursos por la costumbre estúpida de pelearnos”.

Anteriormente, Duhalde había sido muy crítico del gobierno. “Se está ocupando de lo que no tiene que ocuparse” dijo y agregó: “seguimos sin producir y con mucho choreo”. “Nuestro país es un barco a la deriva. No hay unidad de mando en ningún ministerio y es muy difícil gobernar así. El problema de Argentina no es lo que debemos sino lo que no producimos, pero los dirigentes no tienen ADN productivo”, opinó. “No se le puede pedir esfuerzos a la gente si no hacen esfuerzos los políticos”, sentenció.

“Sostengo lo que creo desde la primera vez que fui intendente en Lomas: el que gana gobierna y el que pierde, también. Si no gobernamos todos juntos, si no dejamos de pelearnos como tontos, Argentina no sale.” Al respecto, advirtió que la Argentina está atravesando una crisis y aseguró que en ese contexto “no se puede gobernar como si fuera un momento normal”. “Este es un país desordenado y descontrolado”, dijo.