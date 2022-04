Dos ex agentes de la AFI culparon a Arribas y Majdalani por el espionaje ilegal

Son Jorge “El Turco” Sáenz y Guillermo Matta, quienes hablaron ante una bicameral y luego dieron una rueda de prensa.

Los ex agentes de la AFI Jorge ‘Turco’ Sáez y Guillermo Matta fueron al Congreso y acusaron por las causas de espionaje ilegal a los ex jefes del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, el ex director Gustavo Arribas y la vice Silvia Majdalani.

Lo curioso fue que no sólo hicieron ante los legisladores de la Comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que se reúne en forma privada, sino que además lo ratificaron en entrevistas al canal C5N.

“Vine a dar las explicaciones con respecto a las tareas investigativas que se realizaron, cuyas órdenes fueron emanadas por Diego Dalmau Pereyra, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, y voy a venir todas las veces que sea necesario para colaborar con la Justicia, porque me parece una payasada que hayan dicho cuentapropismo”, sostuvo Sáez, en la puerta del anexo de Senado.

“La plana mayor de la AFI está escondida, en vez de estar dando las explicaciones que tienen que dar. ¿A usted le parece que cuatro gatos locos podemos llevar toda una investigación que hoy está afectando al país? Ni un chico de jardín de infantes se lo cree”, dijo Sáenz.

Y cubrió a su ex director, Diego Dalmau Pereyra, quien fuera jefe de contrainteligencia y sucesor del mítico Jaime Stiuso. “Las órdenes venían de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Ahora, ellos son los que tienen que dar explicaciones y no esconderse atrás de un escritorio y ensuciar a la gente de abajo, que trabajó”, concluyó.

Dalmau, al igual que Sáenz, declaró en 2020 ante la bicameral por la denuncia de espionaje ilegal, pero se negó a brindar testimonio el 20 de enero, cuando lo citaron por haber participado de la reunión en la sede del Banco Provincia en 2017, registrada en un video en la que se escucha al entonces ministro de Trabajo de la provincia Marcelo Villegas planear una causa para detener al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

Matta salió un rato antes de la reunión y confesó ante los micrófonos que los ex directores de la AFI lo mandaron a espiar al juez Luis Carzoglio, quien denunció que otros agentes (Juan De Stéfano y Fernando Di Pasquale) lo fueron a visitar para pedirle que detuviera a Hugo y Pablo Moyano.

“Tenía que ir a un lugar y encontrar si la persona se encontraba ahí. Ningún agente raso se podría cortar solo ni hacer ningún trabajo si no tuviera la orden de un superior”, se defendió.

Fuente: LPO