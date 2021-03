D´Onofrio: “Me gustaría ser presidente de la AFA”

Además de asegurar que “el fútbol argentino involucionó” y que el producto se encuentra en “el nivel más bajo”, D’Onofrio pidió modificaciones de raíz en la AFA más allá de que le toque o no llegar a este cargo y lanzó una queja: “Hay que hacer un cambio profundo el día que corresponda, yo no estoy destituyendo a nadie, eh. En el tiempo que corresponda y cuando sea, y si no ayudar a los que están ahora, pero se tienen que dejar ayudar… Como presidente de River uno está al servicio de, no sos el rey de… Tenemos que tener transparencia, eficiencia, organización… No puede ser que los campeonatos del fútbol argentino no tengan fechas definidas para todo el año. No puede ser porque cuando vendés los derechos internacionales a todo el mundo no pueden programar los partidos”.

Por último, más allá de mostrarse ilusionado por la continuidad del Muñeco luego del final de su mandato, el presidente de River puso al DT como ejemplo a la hora de manifestar cómo tendría que ser la organización en la casa madre de nuestro fútbol: “Siempre que fui a la AFA, fui con un criterio de amplitud. Jamás pedí un árbitro, ni nada, y lo pueden contar todos porque es la verdad. Jamás opiné de un árbitro, porque creo que los árbitros son jueces y tienen la decisión final. Tenemos que tener una estructura seria y que las reglas las pongamos entre todos. Si las reglas las pone uno solo, no va… Hay que delegar, y Marcelo Gallardo es uno: es el mejor CEO del fútbol que hay. És el responsable de todo esto y yo estoy feliz de tener una persona en ese lugar que pida más y más”.