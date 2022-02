D’Onofrio disparó contra Jorge Macri por la tarifa de los boletos

El ministro de Transporte bonaerense dijo que los funcionarios porteños mienten en el debate y le contestó al ex intendente de Vicente López y actual Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Si no sabe cómo mantener las tarifas de los boletos, sin tener subsidios, que me avise que le explico”.

D’Onofrio opinó sobre el debate desatado a partir de la voluntad del gobierno nacional de discutir el traspaso de las 32 líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario bonaerense manifestó que “los amigos de la Ciudad son grandes sofistas. Entonces agregan una premisa falsa y el debate va para donde ellos quieren”. No obstante, aclaró que “ni la Ciudad ni la Provincia tienen la potestad para modificar tarifas”.

En declaraciones a Mañana es Mejor por Radio Provincia señaló que “la Ley que hizo el ex presidente Mauricio Macri nos pone en el peor de los mundos porque las tarifas las establece Nación y las paga la Provincia”. En ese sentido, explicó que “desde 2018, cuando nos tiraron por la cabeza los subsidios a la Provincia merced a la exigencia del FMI, derivó en que (en el territorio bonaerense) nos tuviéramos que hacer cargo de la totalidad de las líneas”. En tal aspecto, señaló que “la Ciudad no puede aumentar la tarifa sino que debe poner la plata como la hacemos nosotros porque la Ley que dejó Macri establece que la tarifa la fija el Estado Nacional”. Y agregó que “tal es así que en 2021 la Provincia pagó el 91% de esos subsidios contra el 9% de Nación; mientras que la Ciudad de Buenos Aires pagó el 43% contra el 57 que puso la Nación”.

D’Onofrio enfatizó que “un mes de subsidios de la Provincia equivale a un año de los subsidios que se está discutiendo hoy con la Ciudad” y argumentó que “lo que paga la Provincia en conceptos de subsidios al transporte es el equivalente al total de la inversión en infraestructura” que realizará el propio gobierno de Axel Kicillof durante todo este año.

El ministro sostuvo que “le estoy reclamando al gobierno Nacional que cumpla la ley a rajatabla” y pidió que en la mesa de diálogo convocada por el Gobierno nacional para discutir el traspaso de las líneas de colectivo de la Capital se incluya a la Provincia: “necesito que me expliquen por qué en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay más servicios y más unidades, y donde yo pago parte de esos subsidios, contra el segundo y tercer cordón del conurbano que lo subsidio yo solo y la gente viaja peor que en la Ciudad”. “Estoy transportando más de 4 millones de personas por día de Provincia a Ciudad. Llevo la mano de obra y el subsidio lo pago yo. Se le está reclamando a la Ciudad que cumpla con la ley y pague lo que tiene que pagar”, denunció.

Consultado acerca de la Ley de Alcohol Cero respondió que “los equipos del Gobernador están estudiando el proyecto y calculo que muy pronto se va a tratar en la Legislatura”.