Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Frente de Todos para Bienes Personales

La iniciativa fue sancionada con los votos aportados por el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y el Interbloque del Frente de Izquierda. La iniciativa será tratada este miércoles en la Comisión en el Senado.

La Cámara de Diputados aprobó este martes y giró con modificaciones en revisión al Senado un proyecto de ley de reforma al impuesto de Bienes Personales, impulsado por el Frente de Todos, que eleva de dos a seis millones el mínimo no imponible, a partir del cual se abonará ese tributo y un aumento de las alícuotas para los patrimonios superiores a los 100 millones de pesos.

El dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos de reforma al impuesto a los Bienes Personales se aprobó por 127 votos positivos que fueron aportados por el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y el Interbloque de Provincias Unidas, mientras que la oposición cosechó 126 votos por la negativa de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y las agrupaciones de Javier Milei y José Luis Espert.

Ahora, el Senado podrá confirmar estos cambios o insistir con su propuesta original con una mayoría en la sesión que podría concretar el 29 de Diciembre, aunque desde el oficialismo se señala que se aceptaron los cambios introducidos por el FDT.

Además, el plenario legislativo incorporó un artículo que autoriza al Gobierno Nacional a partir del 2022, a subir el Mínimo no Imponible del impuesto a las Ganancias para mantener fuera del pago de ese tributo a 1.300.000 trabajadores como lo estableció la ley votada este año, según pidió el presidente del cuerpo, Sergio Massa.

Convocaron a la comisión del Senado a tratar proyecto este miércoles

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación fue convocada para este miércoles, pocos minutos antes del mediodía, con el objeto de constituirla, elegir a sus autoridades y discutir el proyecto de ley que modifica el Impuesto a los Bienes Personales, venido en segunda revisión desde la Cámara de Diputados.



La intención del oficialismo es darle dictamen al proyecto y debatirlo en la última semana de diciembre.



Para ello se convocó de manera presencial a la Comisión desde las 11:30 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.



Antes de discutir el tema en comisión, los legisladores deberán formalizar la composición de Presupuesto y Hacienda cuya presidencia estará a cargo del riojano Ricardo Guerra, del Frente de Todos.



Según se difundió oficialmente, la comisión, además, tendrá amplia mayoría para el gobierno: nueve integrantes sobre 17; a los que se podría sumar a uno de sus habituales aliados, el representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, también designado como integrante.



En este caso la votación de ese artículo fue de 139 a favor y 112 abstenciones ya que Juntos por el Cambio pidió abstenerse.

El dictamen de mayoría mantuvo el texto del Senado en cuanto a elevar el mínimo no imponible de 2 a 6 millones de pesos y de establecer que se eleva de 18 a 30 millones el monto en el caso de los inmuebles destinados a casa habitación.

Los cambios estuvieron vinculados a aumentar de 1,25% a 1,50% las alícuotas de Bienes Personales para los patrimonios entre 100 y 300 millones de pesos, y partir de ese monto se establece que se pagarán 1,75% de tasa.

En este artículo se repitió la votación en general de 127 a 126 votos ya que uno de los motivos del rechazo de la oposición fue el incremento de las alícuotas para los patrimonios superiores a 100 millones,

Además se incorporó una clausula que mantiene el 2,25 sobre los bienes en el exterior que estaba incluido en el Presupuesto rechazado la semana pasada.

Una diputada del PRO contrajo coronavirus y no pudo participar de la sesión

Camila Crescimbeni dio positivo en coronavirus y no pudo participar de la sesión en la que se aprobó el proyecto de modificación del mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales impulsado por el Frente de Todos, que finalizó por la ajustada diferencia de un voto en favor del texto del oficialismo.



“El martes 21 de diciembre se efectuaron 549 hisopados nasofaríngeos para la detección de Sars-Cov2 a la totalidad de los abocados a la sesión del día de la fecha, con dos resultados positivos, el primero que no altera el desarrollo normal de la jornada legislativa, y el segundo corresponde a una Diputada de la Nación”, informó la Dirección médica de la Cámara baja en un comunicado.



La detección se concretó en el marco de las “medidas correspondientes para garantizar la realización de la Sesión, programada para el día de la fecha”.



Además de este caso de coronavirus, en la sesión de juró como diputada del Frente de Todos por San Luis, María Natalia Zabala Chacur, en reemplazo de María José Zanglá, que asumió hace 11 días y luego renunció a su banca para continuar al frente de el Comité de Crisis de la pandemia de su provincia.



En otro pasaje de la sesión, previo al tratamiento del proyecto sobre Bienes Personales, también se rindió homenaje al recientemente fallecido exgobernador de Entre Ríos Jorge Busti.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, defendió los cambios que el oficialismo propone introducir en la reforma a la ley de Bienes Personales -que ya cuenta con sanción del Senado- y señaló que con estas modificaciones “estamos estimando que menos de 16 mil contribuyentes tendrán aumentos en sus alícuotas” y se beneficiarán a alrededor de “500 mil contribuyentes”.

Al exponer los cambios al dictamen aprobado en el Senado, Heller señaló que “proponemos que la alícuota para los patrimonios mayores a 100 millones y 300 millones pase de 1% a 1,5%. Y los mayores de 300 millones de pesos vean incrementada su cuota al 1,75%”.

“Estamos incorporando una clausula que mantiene en 2,25% (la alícuota) sobre los bienes en el exterior. No estamos aumentando sino incorporándolo porque al caerse el Presupuesto eso quedaba descubierto para reparar una situación que sería la generada por no aprobarse el presupuesto 2022. Incluyendo también beneficios de repatriación”, agregó el legislador

En su discurso, Heller destacó que “el promedio está por debajo de los países de la OCDE, es decir, los países desarrollados y esa otra falacia de los que no quieren pagar”, al defender el esquema tributario nacional.

Además señaló que “queremos que la gente que tiene su dinero depositado en el exterior tribute más que la gente que tiene el dinero depositado en el país”.

Heller señaló que el proyecto impulsado por el oficialismo “contiene herramientas para tratar de corregir” el costo fiscal.

En otro tramo de su discurso, revalorizó la ley del Aporte Solidario que “generó mucha discusión” en la Cámara de Diputados ya que se “han recaudado 247 millones de pesos que tuvo un alto nivel ejecutivo en el destinado que habíamos establecido en el marco de la pandemia”.

Dijo que así esta reforma está en línea “con lo que propusimos cuando tratamos el impuesto a las Ganancias”, que contempló la decisión de subir los impuestos a las grandes empresas y una reducción para las pymes.