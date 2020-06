Diego Valenzuela encontró como recaudar ante la pandemia

La municipalidad de Tres de Febrero empezó a aplicar un viejo convenio con EDENOR por el cual la empresa de energía eléctrica podía cobrar el porcentaje de la tasa de servicios generales que la comuna gasta en la mantención del alumbrado público.

En caso que los contribuyentes no quisieran adherir a esta nueva forma de pago, deberán llamar, en el plazo de quince días, al 08006661000 de lunes a viernes entre las 08.00 y las 20.00 y los sábados de 09.00 hasta las 13.00.

El intendente Diego Valenzuela reflotó una ordenanza de más de una década, cuando el intendente era Hugo Curto, para intentar obtener una mejora en la pésima recaudación municipal fruto de la abrupta caída que produjo el cierre de la mayoría de las actividades productivas.

Con la puesta en marcha de este convenio, para el que estaba autorizado de utilizar desde el mismo momento que asumió, en 2015, la comuna percibirá el porcentual de la tasa que cobra por servicios generales en lo que antiguamente se conocía como ABL: Alumbrado, Barrido y Limpieza. Ahora, en una factura de $1000, si $200 correspondían al alumbrado público, ese monto será descontado de la boleta municipal y debería pagar $800, pero será incorporado en la que mensualmente envía EDENOR.

Es decir, que si un contribuyente pagaba $3000 de luz, ahora abonará $3.200.

La diferencia sustancial entre cargar ese monto en una u otra factura es que la de la empresa de distribución eléctrica se abona casi obligatoriamente por temor a que se le corte el servicio, mientras que las tasas municipales o provinciales se postergan hasta la oportunidad que pueda abonarse, mucho más en épocas de pandemia.

Si bien lo recaudado sólo servirá para todo lo concerniente con el alumbrado público, la reconversión, mantenimiento y el monto que mensualmente la municipalidad le paga a la empresa por el servicio de alumbrado público y oficinas de gestión, para el municipio cada moneda pasó a ser indispensable.

Ante esta novedad, y como no podía extrañar, la oposición y hasta algunos aliados pusieron el grito en el cielo por el “momento elegido para tomar esta decisión”.

“A mí me sorprendió la velocidad con la que el intendente tomó esta decisión. No es el momento ni tampoco nos avisaron”… dijo Máximo Rodríguez, presidente del bloque del Frente Todos. “Esto también le permite al Ejecutivo cobrar mucho más por esta vía porque, primero, la luz se paga sí o sí, y también le permite ampliar la cantidad de contribuyentes porque hay más partidas de EDENOR que municipales”.

En este sentido, Rodríguez le pidió al intendente “que gaste unos pesos de su presupuesto personal de publicidad para avisarle a la gente de esto, y no que pase inadvertido y luego se tome la cabeza cuando termine el período habilitado de quince días para aceptar o no este convenio”.

Dentro de Juntos por el Cambio el dirigente radical Jorge “Cacho” Novillo también advirtió sobre “lo improcedente de la aplicación de este convenio. No porque Valenzuela no pueda hacerlo, sino por el momento, ya que los comerciantes, industriales y la mayoría de las familias no podemos pagar nada y con esto sabe bien que debemos pagar sí o sí sino nos cortan la luz”.

“Si lo hacía a principio de año, no pasaba nada, y era entendible porque a EDENOR la gente le paga por temor, no porque le guste. Pero ahora… Si todos hacemos un esfuerzo, el municipio también lo tendría que hacer”, argumentó.

La pelea de la frazada corta está expuesta.

Fuente: alejandrocancelare.com.ar/