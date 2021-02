Diego Peretti denunció que fue estafado por un gestor inmobiliario

El actor dio detalles del tremendo conflicto que atraviesa por una suma muy considerable de dinero.

El año pasado, Diego Peretti se embarcó en un negocio inmobiliario que no resultó como esperaba. Por primera vez, se refirió a este tema tras revelar que debió recurrir a sus ahorros para cubrir sus gastos ante la imposibilidad de trabajar por la pandemia de coronavirus.

“Tuve la suerte de tener ahorros. A la gente que no (tiene ahorros) se le hace mucho más difícil. No se puede prever nada en un estado de pandemia. No solo acá, en el mundo. Y cuando te encontrás con alguien que no cumple… A un gestor inmobiliario le di la plata, después se borró y me dejó con la deuda… Se va con tu plata. Eso me pasó”, se descargó en diálogo con Vivo el domingo.

Si bien contó por qué prefiere no utilizar el término “estafa”, lamentó lo que le está pasando. “Judicialmente no se dice estafa, se dice ‘no cumplimiento del contrato’. Me están por cagar. Estoy en esa. Hace un año que estoy en esta…”, sentenció, muy preocupado.