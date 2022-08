Día del orgasmo femenino: cuántos argentinos han fingido el placer y cuál es la curiosa razón detrás de eso

Todos los 8 de agosto se celebra en todo el mundo una jornada para dialogar sobre el coito femenino; cuál es su origen y por qué unas cifras argentinas alertan sobre un desconocimiento en torno a la sexualidad

Cada 8 de agosto se celebra a nivel mundial el Día Internacional del Orgasmo Femenino. La fecha nació hace menos de dos décadas, cuando un concejal brasileño descubrió unas cifras que lo preocuparon. A partir de la difusión en redes sociales y la apertura sobre el tema, el concepto se expandió y se recuerda todos los años este día del calendario. A pesar de esto, algunos datos de un reciente informe sobre las relaciones sexuales en la Argentina marcan que aún queda un largo camino por recorrer.

La conmemoración nació en Esperantina, un pequeño pueblo brasileño del estado de Piauí. En 2006, el concejal José Arimateia Dantas Lacerda recibió los datos de un estudio que llevó a cabo la Universidad Federal de Piauí sobre la sexualidad en esa región. Las cifras arrojaron que el 28% de las mujeres encuestadas aseguraban ser incapaces de llegar al orgasmo, ya sea con una pareja o en soledad.

Al legislador le preocuparon estos números y consideró que el desconocimiento y el trato de la sexualidad femenina como un tema tabú era un problema grave de salud pública. A partir de esto, remarcó la necesidad de concientizar y educar sobre esta problemática. El objetivo no era solamente darle herramientas y conocimiento a las mujeres, sino también llegar a los hombres y hacer que se comprometan con el disfrute de sus parejas sexuales.

Una de las medidas fue establecer el 8 de agosto como el Día Internacional del Orgasmo Femenino, jornada que trascendió las fronteras de Brasil y se instauró en buena parte del mundo.

Día del Orgasmo Femenino: los datos no difieren en la Argentina

Un reciente informe derivado de una encuesta que realizó la app de citas Inner Circle en el país arrojó que a pesar de que el 99% de los encuestados consideró que los orgasmos son importantes en una relación sexual, existe una disonancia con respecto a sus comportamientos.

El análisis de los datos señaló que más de la mitad de los que participaron aseguró haber fingido un orgasmo en alguna ocasión. En tanto, estas personas deciden seguir con sus parejas más allá de que no alcanzar el clímax sea un problema recurrente. Asimismo, en ocasiones, ni siquiera lo hablan con la otra persona.

Sumado a estos datos, el informe reveló que la falta de información es todavía una limitante para las personas sexualmente activas, a pesar de la amplia difusión del tema y el variado contenido que circula a nivel teórico y en redes sociales, en manos de especialistas en sexualidad.

Datos concretos

De acuerdo a la información revelada, el 54% aseguró haber fingido un orgasmo en alguna oportunidad, mientras que el 46% restante afirmó que prefiere solucionar los problemas con su pareja. Dentro de quienes lo simularon, la razón más frecuente es para dar por finalizado el acto sexual.

En ese sentido, el 76% que confió que sufre por no poder llegar al orgasmo con su pareja, manifiesta que continúa en esa relación a pesar de este inconveniente. Asimismo, dentro de ese porcentaje, el 87% indicó que ni siquiera lo discute y que no es un tema de conversación.

Con respecto al acceso al conocimiento sobre el tema, que es el objetivo que persigue el Día Internacional del Orgasmo Femenino, el 80% de los encuestados consideró que aún les falta información para poder alcanzar una sexualidad plena.