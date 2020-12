Desentierran en Pompeya un restaurante de comida rápida con restos de alimentos

Un equipo de arqueólogos halló un ‘termopolio’, es decir, un lugar en donde se servía comida y bebida para llevar a los habitantes de la antigua Roma. El lugar se encuentra prácticamente intacto, con ricas decoraciones pictóricas e incluso restos de alimentos.

Un impactante descubrimiento arqueológico tuvo lugar en Italia, cuando investigadores hallaron un termopolio en el área arqueológica de Pompeya, la ciudad destruida en el 79 dc. por la erupción del Vesubio, El lugar, donde se servía comida y bebida a los habitantes de la ciudad, estaba intacto, decorado y hasta con restos de alimentos.

El mostrador conservado por las cenizas volcánicas había sido parcialmente desenterrado en 2019, y desde entonces se trabajó para intentar preservar todo el sitio lo mejor posible.

Los “Thermopolia” (la palabra compuesta proviene del griego ‘thermopōlion’, que significa comida caliente para vender) eran muy comunes en el mundo romano, y solo en Pompeya había unos 80. En este caso, está ubicado en un barrio muy concurrido, en el cruce de las calles de las Bodas de Plata y la de Los Balcones.

En aquellos lugares se solía servir comida a las clases más bajas de la ciudad. Por sorpresa de los arqueólogos, los restos de estas comidas que se vendían en la calle estaban intactos. Se pudo recuperar un fragmento de hueso de pato, restos de cerdo, cabra, pescado y caracoles en recipientes de barro, ingredientes que eran cocinados juntos como si se tratara de una paella. En el fondo de un recipiente se hallaron también alubias machacadas, que se utilizaban para modificar el sabor al vino.

The Thermopolium of #RegioV, a bar in #Pompeii, complete with an image of a Nereid riding a sea-horse, had previously been partially excavated in 2019. It now emerges in its entirety, with rich decorative still life frescoes, food residues, animal bones & victims of the eruption. pic.twitter.com/OEqh2sbAmm

