Denuncian penalmente a Volnovich y Rodríguez por dejar acéfalo al PAMI durante sus vacaciones en el Caribe

La diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña denunció penalmente a la titular del PAMI, Luana Volnovich, y a su pareja Martín Rodríguez, subdirector del organismo, por el viaje que realizaron juntos al caribe mexicano, dejando al PAMI sin nadie a cargo y desoyendo el pedido del presidente Alberto Fernández a sus funcionarios para vacacionar dentro de la Argentina.

Ocaña acusó a los dos funcionarios de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, entre otros cargos, y la denuncia recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.

La denuncia se da en momentos en que el Gobierno busca dar por cerrado el escándalo surgido de la fotografía que se difundió días atrás, donde se ve a Volnovich y Rodríguez juntos en un bar de la isla de Holbox.

La legisladora se refirió a las vacaciones de ambos funcionarios como una “escapada romántica” y consideró que generó una situación de “acefalía” en la obra social de jubilados y pensionados por la que se podría haber visto afectada la prestación de servicios a los afiliados.

Ocaña subrayó que se trata de “un hecho escandaloso que tendría serias consecuencias en la vida real ya que la acefalía de una obra social como el PAMI, que brinda servicios de salud a millones de jubilados, repercute seriamente en el modo y el tiempo y forma en que los beneficiarios reciben las prestaciones, que, dicho sea de paso, en algunos casos revisten cuestiones de vida o muerte“.

Respecto de la foto de ambos, la diputada indicó: “La situación que he descrito no merecería ninguna observación particular, siempre y cuando se tratase de dos simples ciudadanos disfrutando de sus vacaciones, pero esta circunstancia no se corresponde al caso en particular ya que se trata de dos funcionarios públicos, designados mediante decreto presidencial”.

En el escrito, la diputada del PRO consideró que Volnovich “obró como mínimo con falta de diligencia y falta de responsabilidad, por viajar de forma simultánea al exterior con el segundo a cargo de dicha institución“.

La denuncia indica que “el comportamiento desplegado por los funcionarios viola expresamente la disposición contenida” en el “Decreto de Necesidad y Urgencia 02/2004 que establece la modalidad de gobierno del INSSJP-PAMI”.

Se trata de la norma que dispone que el PAMI estará gobernado por un director ejecutivo y un subdirector ejecutivo que debe reemplazar en sus funciones al primero cuando aquel no pudiere.

“Actuando con total desprecio por las normas que reglamentan el ejercicio de su cargo y por el bienestar de los afiliados, optaron por realizar este viaje juntos para disfrutar las playas del caribe mexicano sin importarles las consecuencias”, señaló Ocaña en su denuncia.

Quiénes desoyeron el pedido de Alberto Fernández y se fueron al exterior

En los últimos días, el presidente Alberto Fernández había decidido ratificar en su cargo a Volnovich y meditaba la posibilidad de desplazar a Rodríguez como subdirector, pero finalmente decidió mantener a los dos funcionarios y dirigentes de La Cámpora en sus puestos y dar por “terminado” el asunto, a pesar de no dar declaraciones públicas al respecto.

También se hizo público el caso del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que eligió las playas de Cuba para vacacionar, y confirmó que lo hizo con un pedido especial al Presidente porque tenía los pasajes desde hace dos años.

Asimismo, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue fotografiado en las playas exclusivas de Punta del Este y aseguran que se alojó en unas torres cuya estadía se cotiza en 16 mil dólares por quincena en enero.

El ministro de Trabajo Claudio Moroni fue otro de los funcionarios que eligió Uruguay, aunque se trata de un caso en el que desde el gobierno diferenciaron especialmente porque el ministro tiene una casa en La Paloma hace más de 20 años y vacaciona allí porque vive su familia. Fue en auto y no tuvo que pagar ningún traslado ni hospedaje. “Es la opción más barata que tiene”, dijeron a este medio, y también confirmaron que el mandatario también estaba avisado de este caso.

El caso de Felipe Solá es distinto también porque si bien fue visto y agredido en Costa Rica, ya no es más ministro de Relaciones Exteriores desde el año pasado.

Pero el único caso que hasta el momento generó un enojo y un pedido de explicaciones desde Casa Rosada fue el de la titular del PAMI, por haber dejado acéfalo el organismo.