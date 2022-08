Daniel Vila: “No tiene nada que ver mi amistad con Sergio Massa con la salida de Viviana Canosa de A24″

El presidente del Grupo América aseguró que “nadie le dijo a Viviana Canosa que se tenía que ir o que le levantaban el programa. La única decisión que tomé fue evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios o dirigentes sociales. La esperamos el lunes”

En diálogo exclusivo con Infobae, Daniel Vila, presidente del Grupo América, abogado y empresario afirmó: “En ningún momento el canal A24 le dijo a Canosa que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa. Y la única decisión que tomé de manera personal fue la de evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios y dirigentes sociales. La esperamos el día lunes”.

Canosa anunció a través de las redes sociales que hubo desinteligencias con el canal de noticias A24 del barrio de Palermo al haberle censurado unos videos con reclamos sociales que ella quería emitir. Ella sintió vulnerada su libertad de expresión.

“Estoy sorprendido con este episodio con Canosa, con quien hasta hoy no hubo ninguna comunicación”, fueron las primeras palabras de Vila a Infobae al referirse a los hechos con la conductora de “Viviana con vos”. Mi relación personal con ella es muy buena. Hemos tomado café la semana pasada y hablamos de muchas cosas. Lo que hice fue ejercer mi rol como responsable de la línea editorial del Grupo América , y en este caso puntual de A24, señalé tanto para el programa de Canosa como para el resto de los programas periodísticos, que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social. Nadie puede decir que el canal América y A24 no son plurales, aquí hablan y opinan todos”.

—Doctor Vila, la periodista Viviana Canosa no se presentó el día viernes a su programa de A24 y ella denuncia vía las redes sociales, a través de hilos de tuits, que tiene diferencias con el canal en cuanto a las nociones de libertad de expresión y de violencia. Ella expresó que recibió la prohibición de parte del canal para emitir unos videos de manifestantes contra algunos políticos. Y lo siente como un atentado a la libertad de expresión. Cuál es su versión de los hechos, ¿Canosa renunció y se fue sola o el canal la invitó a retirarse?

—Es todo mucho más sencillo porque hasta ahora no hubo ningún diálogo con Canosa . Yo tengo la responsabilidad editorial del multimedio (América) y ví que en los últimos días se sucedieron una serie de escraches hacia distintos políticos, funcionarios y dirigentes sociales como el caso de Patricia Bullrich, Ginés González García, Sergio Massa, Hugo Moyano, de (Juan) Grabois por nombrar algunos; que no tenían un direccionamiento específicamente político, porque eran tanto de un lado como del otro; y me pareció también que no respondían a un verdadero reclamo social porque quienes lo hacían eran grupos muy pequeños – 2 ó 3 personas- que iban con un teléfono celular buscando que eso se amplifique y tuviera repercusión mediática.

Esto en la mayoría de los casos, por ahí en algunos habrá ido más gente, pero los que yo ví eran muy pocos y no había una manifestación reclamando. Por supuesto que creo en el legítimo reclamo social, y creo en el derecho a manifestarse. Además, estos escraches venían acompañados con agresión, con violencia. En algunos casos con violencia física golpeando los autos y agrediendo verbalmente a los escrachados.

Y me pareció que no era bueno que el medio levantara este tipo de imágenes porque en un momento social tan complicado y delicado como el que vive hoy nuestro país esto podría generar e incentivar algún tipo de violencia social, disparar el odio.

Y la sociedad argentina me parece que no está para vivir esos momentos. Entonces tomamos la decisión editorial de que ninguno de esos videos iban a ser reproducidos en las señales del Grupo, es decir, ni en el programa de Viviana Canosa, ni en ningún otro. No fue una decisión particularmente para el programa de Canosa, sino para toda la programación.

—Le quiero leer algunos de los tuits más elocuentes de Canosa para conocer su opinión al respecto…

—Mire, lo primero que le digo es que ya sea con Canosa o con cualquier otro conductor o conductora siempre pueden haber diferencias de criterio. Y eso es parte de nuestro trabajo y siempre se pueden hablar; y a veces esas diferencias se pueden zanjar y otras veces no. Pero en definitiva siempre hay alguien que tiene la responsabilidad editorial y que la tiene que asumir. Y tiene la última palabra.

En este caso particular no hubo ninguna conversación con la periodista Canosa, simplemente el gerente de noticias de A24 -Mariano Besada- le comunicó que el canal tenía esa política de no poner el aire escraches, y entonces ella se manifestó de que si no la dejaban poner al aire el video, no iba a hacer el programa. Y se iba a ir, y fue lo que hizo.

En ningún momento el canal le dijo que se tenía que retirar o que le levantaba el programa . Fue al revés, el gerente (Besada) trató de convencerla de que se quedara. Que esta no era una decisión que tenía que ver exclusivamente con ella, sino que era una decisión editorial del canal. Pero Canosa no lo aceptó .

—Mucha gente se pregunta si tiene algo que ver con este episodio de Canosa, su amistad con el actual y flamante ministro de Economía, Sergio Massa …teniendo en cuenta que él estaba mencionado en los videos de los escraches ¿El ministro Massa le pidió no emitir los videos o algo al respecto?

— Tengo una amistad, soy amigo de manera pública del actual ministro de Economía Sergio Massa hace 20 años. Y lo he manifestado en cuanto oportunidad se me ha presentado. Esto no tiene nada que ver con el ministro de economía Sergio Massa, ni me pidió nada al respecto.

La no emisión de escraches aplica de la misma manera, tanto para Patricia Bulrich, Ginés o cualquier de los injuriados. La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa.

La única decisión que tomé de manera de personal fue la de evitar que se difundieran escraches a quien fuera porque entiendo que generan violencia en un momento social de la Argentina muy complicado.

—¿Le preocupa que la desinteligencia que ocurrió con Canosa por la línea editorial se replique con alguna otra figura del Canal América TV o A24?

—Hace más de 40 años que estoy al frente de medios de comunicación, así que imagínese que algo de la dinámica de trabajo conozco, sobre la pluralidad de ideas, sobre la libertad de opinión de los periodistas; pero también quiero señalar que la libertad del periodista tiene un límite y creo que es cuando se pone en jaque a la línea editorial. Siempre hay un responsable editorial en cualquier medio, hay un responsable que tiene la decisión de decir este contenido va a publicarse y este contenido no se publica. Y muchas veces esto es incómodo, pero es una responsabildiad que me toca ejercer a mí y así lo hago.

Si hay una cosa que caracterizó siempre a la pantalla de América y A24 fue la diversidad de voces, y por su pluralismo. En América conviven Canosa, Baby Etchecopar y Brancatelli que hasta hace poco estuvo en nuestra pantalla.

Daniel Vila, abogado, presidente del Grupo América y accionista de Edenor reafirma sin vueltas su amistad hace 20 años con el actual ministro de Economía, Sergio Massa (Foto Juan Alfredo Ponce)

— Vila, ¿qué le diría al televidente de América TV y de A24 frente a estos sucesos?

—El canal ha hecho cambios en su programación buscando siempre llenar la expectativa del televidente, pasamos de ser un canal de absoluta y estricta actualidad a hacer un canal que está virando más al entretenimiento y al espectáculo.

En determinado momento América hacía algo muy novedoso como era la televisión en vivo y después fue copiado por el resto de los canales, esto hizo que lo que en ese momento era muy novedoso, se transformara en algo más habitual. Y copiado por el resto de los colegas. Entonces hoy lo que estamos haciendo en América es buscar un nuevo espacio, diferente al que tenía y en ese movimiento y en esa búsqueda siempre hay cosas que se mueven. Nada extraño, así es la televisión.

—¿Usted cree que la relación entre Viviana Canosa y el canal está terminada, que no tiene retorno o se podrá retomar el diálogo?

— No lo sé, y la verdad es que estoy sorprendido, porque una cosa es no querer hacer el programa, decisión que por supuesto no comparto, y me parece mal; y otra cosa es querer rescindir un contrato que la vincula con el medio. No sé ella que irá a hacer, de parte nuestra no existe ninguna objeción para que vuelva. No nos pareció bien lo que hizo el viernes, porque no se deja un programa que está al aire, pero ella tiene una obligación contractual que la liga con el canal, así que si el lunes va, será bienvenida.

Por Daniela Blanco