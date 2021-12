Dalia Gutmann desmiente rumores de separación de Sebastián Wainraich: “Estamos juntos y bien”

Luego de que circulara la versión de que la pareja estaba atravesando una crisis, la comediante negó que eso fuera así

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann llevan juntos alrededor de 20 años. Han atravesado, como tantas otras parejas, diferentes momentos y se han acompañado en los tiempos más difíciles. Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular la versión de que el conductor y la comediante se habían separado. La encargada de desarticular el rumor fue la mamá de Kiara y Federico, quien aseguró que están “juntos y bien”, en diálogo con la periodista Laura Ubfal.

Días atrás, fue el panelista Pampito el encargado de sembrar la duda sobre la continuidad de esta longeva pareja. Dijo, al aire de Implacables (elnueve), que la separación había sido en buenos términos: “Dalia se quedó en la casa familiar con los hijos. Tienen una manera muy particular de dividirse las horas con los chicos. Ellos tienen otra casa y, entonces, Sebastián se instaló ahí. Cuando le toca a él pasar los días con sus hijos, viene al departamento familiar y Dalia se va a la casa. Lamentablemente, llegó al fin”.

Poco tiempo después, la palabra de Gutmann aclaró el panorama. “Este fin de semana me fui con mi hija y mi mamá a la playa y Seba llevó a Fede a ver a Duki, pero estamos juntos y bien”, le dijo a la periodista al ser consultada sobre la supuesta crisis. En su cuenta de Instagram, la humorista fue compartiendo algunas postales de sus días en la playa mientras que Wainraich optó por el silencio.

La historia de amor

Al ser ambos personalidades del espectáculo, en más de una oportunidad han hablado de cómo fue su historia de amor. Lo que empezó como una amistad de vecinos terminó por convertirse en una vida compartida. “Me hice amiga porque yo estudiaba locución y él hacía radio. Además éramos vecinos y él venía a mi casa. No pasaba nada, yo me vinculaba con él como un amigo gay”, le contó Gutmann a Andy Kusnetzoff en su paso por PH: Podemos Hablar. “Pobre Seba, ¿por qué me hacen decir esto?”, manifestó antes de continuar con el relato. “Seba era guionista de Fernando Peña y estaba todo el día con él y con Ronnie Arias, por asociación pensé, ‘salen juntos, qué se yo’”, admitió.

Sin embargo, no tardó demasiado en caer rendida ante quien se convertiría después en el padre de sus hijos: “Finalmente cuando estuvimos me enamoré fuerte, más que nunca. Yo siempre fui muy noviera, pero con Seba me pasó algo diferente, sentí que había encontrado mi compañero de vida”.

Pero antes tuvo que arreglar su vida sentimental y así lo contó al aire en el ciclo de Telefe: “Yo estaba de novia cuando empecé a conocerme con él. Sí, le metí los cuernos a mi exnovio y estuve con Wainraich, pero ya venció eso porque ahora el pibe tiene como 80 hijos”.

Incluso se animó a dar detalles de aquella accidentada primera vez. “La primera vez que estuvimos juntos, yo estaba re nerviosa, me acababa de ir a vivir sola y me empecé a descomponer. Vómito, diarrea, todo…”, confesó la comediante y sumó: “Estábamos en mi casa y tuvo que venir un médico a atenderme porque me deshidraté de todo lo que tenía. Ya estábamos para todo y me descompuse”.

En vez de salir corriendo, Wainraich se quedó haciéndole compañía, a quien poco después se convertiría en su novia. “Vino un médico del que nunca nos vamos a olvidar porque era muy petiso y nos reíamos de eso. Me atendió, me dio medicación y Seba me la fue a comprar a la farmacia. El pibe evidentemente me quería porque otro se va”, reflexionó Dalia y agregó: “Imaginate que estamos juntos hace 19 años”.

La historia casi llega al altar, pero hubo uno de los dos que no estaba del todo convencido. “Yo no estoy casada, nunca me hicieron una propuesta de casamiento. Es tristísima mi vida, tengo 42 años, casi 43, y nunca nadie me preguntó”, lanzó y detalló: “Una vez yo le propuse seriamente que lo hagamos. Hice unos llamados de preproducción para la fiesta, busqué el presupuesto y todo, pero él no quiso. Me dijo, ‘no da’, y no me casé. Yo tampoco soy Susanita, no es que me vuelve loca la idea, pero esa vez fue en serio. Soy una persona convencida de que no te tenés que perder experiencias copadas en la vida. Casarse es copado, teóricamente, y me lo perdí”.

Más allá de no haber logrado formalizar, el conductor de Vuelta y Media (Urbana Play) sigue a su lado hace 20 años y ha sido su apoyo durante duros momentos como cuando tuvo que hacerle frente a un cáncer de mama tiempo atrás.