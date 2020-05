Curas en la Opción por los Pobres piden la restitución del Juez Arias

Con un comunicado, los curas en la Opción por los Pobres pidieron la restitución del Juez Arias. Lee el comunicado.

En los últimos días hemos conocido esta noticia: “La Suprema Corte de Justicia bonaerense anuló una decisión del Jurado de Enjuiciamiento que destituyó al ex juez Luis Federico Arias. Ahora el Jurado deberá admitir y tramitar el Recurso Extraordinario planteado por el propio Arias”.

El mismo Arias en declaraciones a la prensa, expresó “aunque nadie lo recuerde, he estado cuatro años designado juez sin poder asumir, trabajando de abogado, siendo juez, por resistencia del poder político. No nos acostumbramos a la institucionalidad de que haya jueces que estén controlando la legalidad de los actos del poder político”.

Tampoco nosotros, como curas en el servicio de nuestro pueblo, nos acostumbramos a que un juez probo como Luis Arias siga alejado injustamente de su lugar en la justicia bonaerense.

Hacemos votos para la restitución de Luis Federico Arias al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Grupo de Curas en la Opción por los Pobres

26 de Mayo de 2020