En un contexto global, y por consecuencia nacional, muy complejo, Misiones ha previsto mecanismos de cuidado para todos los sectores, con foco en los más vulnerables. Al igual que la pandemia, el escenario internacional actual exige actuar anticipadamente.

Antes del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania el mundo experimentaba un alza en la inflación (en dólares). A este escenario debe sumársele las complicaciones aparejadas que trae la guerra: subas en hidrocarburos (gas y petróleo) y en alimentos: soja, trigo, cebada, etc. El impacto para Argentina tiene dos vías: positiva por el lado del incremento en el ingreso de divisas gracias al incremento de los precios internacionales de lo que exporta el país (alimentos básicamente y un poco de petróleo, dentro de los commodities afectados) y negativa en cuanto al posible aumento de los precios de los alimentos si no se aplica algún tipo de mecanismo que desenganche los mismos de los valores internacionales. Es decir, que el ciudadano argentino no pague la canasta alimenticia a precio internacional.

Por lo tanto, la pauta inflacionaria puede quedar postergada y escalar arriba del 50% con el que finalizó 2021. En este contexto, Misiones ya cerró paritarias para el primer semestre con los sectores más importantes de la administración pública y profundiza las políticas sociales para hacer llegar el brazo del Estado a todos los sectores, privilegiando los más postergados.

Cuidar la paz social y cubrir las necesidades de todos los misioneros es la premisa central del gobierno provincial, como lo remarcó el gobernador Herrera Ahuad en la Primera Cumbre de Magistrados sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana que se realizó el jueves y viernes en Puerto Iguazú. “Celebramos este acontecimiento, que dejará una huella profunda en el debate por los derechos humanos, y en lo que hace a la igualdad de oportunidades, a la inclusión de los más desprotegidos cuando ingresan al área de la Justicia. La visión social es la más importante que debe tener un Gobierno”, expresó el Gobernador.

En este sentido, el Gobierno decidió ratificar y profundizar la decisión de brindar servicios de altísima calidad a los ciudadanos en áreas muy sensibles que representan un ahorro muy grande en el bolsillo de las familias. Por ejemplo, el Parque de la Salud tiene una inversión promedio de 5.000 millones de pesos mensuales en unas 12 mil intervenciones realizadas cada mes. Muchas de esas intervenciones valen millones de pesos. Se suman tratamientos costosos, prótesis e internaciones. Muchos pacientes, asalariados o productores del interior, deberían vender sus chacras, sus autos o sus casas para afrontar esos gastos. Pero lo hace el Estado provincial, con un esfuerzo muy alto, pero principalmente con la decisión política de brindarle salud de calidad a los misioneros.

Es un derecho adquirido por los ciudadanos misioneros, que hace casi dos décadas el Frente Renovador garantiza.

Algo similar ocurre con el Boleto Educativo Gratuito, que representa un gran alivio en el presupuesto familiar ahora que se retomaron las clases presenciales en todos los niveles. O el subsidio a la energía eléctrica para las familias de menor consumo. Asimismo, se pueden mencionar las viviendas sociales o la transformación experimentada por los barrios con la llegada del asfalto.

Otra herramienta de gran efectividad, reconocida así por la población, es la que engloba a los Programas “Ahora”. De la multiplicidad de rubros y comercios adheridos, deben destacarse dos, debido al inicio del ciclo lectivo. Cualquiera que transite por librerías o casas de deportes podrá comprobar el intenso movimiento que se registra los días lunes, miércoles y viernes. En estos casos se aprovecha el beneficio de contar con 12 cuotas sin interés y un reintegro del 41% en útiles escolares, zapatos o zapatillas, entre muchos otros artículos.

En un contexto de fuerte crisis económica, que se configura a partir de la pandemia del coronavirus (con fuertes desequilibrios en los precios de las materias primas y las cadenas de suministros, que aun no se han normalizado), un país con una deuda externa en dólares impagable (cortesía de Mauricio Macri) que habilita un cogobierno con el FMI y una persistente alta inflación, las intervenciones estatales mencionadas por parte del gobierno de la provincia brindan seguridad, contención y confianza al ciudadano de a pie.

Es en este momento crucial de la historia que es imprescindible un Estado presente, con sensibilidad y visión social.

Gestiones para la gente

La administración Renovadora continúa saldando deudas de larga data que mantiene la Nación con Misiones. Muestra de ello es la reunión celebrada la semana pasada en Posadas: se consiguieron respuestas para áreas como Ecología, Agricultura, Industria y Seguridad. Al día siguiente, arribó el ministro Guzmán (que no suele moverse de su despacho del Palacio de Hacienda) para firmar un acuerdo que crea el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que parte de un presupuesto de 2.000 millones de dólares para inversión en energías renovables, obras viales y la recuperación de humedales tras las sequías.

El ministro de Economía también destacó las políticas en desarrollo e innovación tecnológica, cuidado ambiental y producción sustentable.

Con agenda propia

Lo que permite al gobierno misionero gestionar con firmeza ante el gobierno nacional es que tiene una hoja de ruta clara: solidez económica, políticas públicas de innovación y vanguardia, que ha llevado a que Misiones sea una provincia startup; así como la importancia del misionerismo en el Congreso de la Nación, donde supo hacer valorar su independencia para transformarse en un negociador central en distintas temáticas.

Evidencia de lo dicho es la valoración por parte de la población del Gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien en febrero alcanzó la mayor imagen positiva entre sus pares, con más del 70 %. Más allá de los números y la calificación personal del mandatario, lo que sobresale es el modelo de gestión que se mantiene en el tiempo, proyectado en una provincia pujante, innovadora, tecnológica y a la vez presente en brindar servicios de calidad y asistencia horizontal para llegar a todos los sectores de la comunidad. No es casualidad, por ejemplo, que el vicegobernador Carlos Arce también tenga altísimo nivel de imagen positiva y que en Posadas Stelatto exhiba excelentes números en la consideración de los vecinos. El arte de la alta política, de elegir las mejores personas para encabezar procesos, de afianzar un modelo que se mantiene a pesar que cambien los nombres, es uno de los puntales del éxito del Frente Renovador.

El modelo de gestión 24/7 de Herrera es una marca registrada y a la que la ciudadanía está acostumbrada, su agenda no tiene huecos libres.

No quemarse

Otro caso de gestión exitosa ante un complejo problema fue el tratamiento de los incendios y la sequía: políticas previsoras, leyes de vanguardia e inversión en equipamiento, infraestructura y obras varias fueron las claves de un manejo eficaz ante tamaño desafío.

El modelo de autosuficiencia trabajado hace ya muchos años por la provincia contrastó fuertemente con lo sucedido en Corrientes, un territorio indefenso donde no parecía haber Gobernador siquiera, que impotentemente únicamente recurrió a echar culpas al gobierno nacional.

Volver a las aulas

El inicio de clases se vivió con absoluta normalidad en todo Misiones, más allá de la oposición de pequeños gremios sin representatividad en el cuerpo docente. Sin dudas este fue el hecho destacado de la semana.

Cualquier sociedad que aspira al crecimiento busca como meta que cada año que se desarrollen las clases con normalidad y sus hijos tengan educación para proyectar un futuro. Los cuestionamientos oportunistas provienen de sectores que responden a quienes gobernaron de manera catastrófica (sin pandemia mediante) durante 2015 y 2019, que entre otros “logros” volvieron a insertar a la Argentina a los designios del Fondo Monetario Internacional. Casualmente, o no tanto, durante ese periodo no hubo demostraciones de fuerza. Ante el cambio de gobierno nacional, en 2020, volvieron las protestas.

Misiones tiene mejor salario inicial que la Nación para los docentes, entendiendo eso, la gran mayoría (99%) comenzó las clases sin plantear problema alguno. Los que no comenzaron están politizados de la peor manera y realizarán huelgas por más que se otorgue lo que piden, porque su objetivo es generar réditos políticos. La provincia pagará desde comienzos de febrero un sueldo inicial de 54.720 pesos. Luego se eleva a 57.120 pesos. La Nación ofrecerá 53.333 pesos en junio y 56.666 desde el 1 de agosto.