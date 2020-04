¿Cuánto tiempo vive el coronavirus en la heladera?

Un estudio realizado por la Universidad de Hong Kong reveló cómo reacciona el virus en diferentes superficies y temperaturas. Los detalles

Cuando una persona infectada con el nuevo coronavirus tose o estornuda, las gotas portadoras de partículas virales pueden caer sobre la nariz o la boca de otra persona o ser inhaladas. Esto es porque el COVID-19 provoca una enfermedad respiratoria que se propaga típicamente por medio de gotitas en el aire. Sin embargo, no es la única manera.

Un estudio realizado por la Universidad de Hong Kong publicada en The Lancet analizó cómo reacciona el virus en diferentes superficies y temperaturas. Para llevar a cabo la investigación, lo cultivaron 14 días y lo sometieron a diversas superficies y a diferentes temperaturas con el objetivo de medir su estabilidad estabilidad.

El trabajo demostró que el coronavirus es más estable a los 4 ° C y puede vivir a este frío por 14 días. En síntesis, el virus puede sobrevivir hasta dos semanas dentro de una heladera. Frente a esta situación, los investigadores aseguraron que una medida que podría ayudar a mantener la heladera libre del virus es la limpieza correcta de los alimentos.

Para desinfectar adecuadamente las superficies, recomiendan usar limpiadores a base de alcohol que contengan al menos un 70% de alcohol para superficies duras. Además de lavar los recipientes no porosos. Un simple roce con agua y jabón puede matar el coronavirus porque desgarra su barrera exterior. Por lo tanto, usar jabón para lavar platos de plástico, vidrio y metal antes de guardarlos. Los especialistas también recomiendan lavarse bien las manos después de guardar todos los paquetes, incluidas las cajas y bolsas de papel. Tampoco hace daño lavarse las manos después de abrir los recipientes y usar su contenido. Al final, todo se reduce a la higiene de las manos.