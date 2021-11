Cuánto habría cobrado la China Suárez por su entrevista con Alejandro Fantino

La panelista de “Mañanísima”, Estefi Berardi, reveló la suma que habría cobrado la actriz por hablar sobre el wandagate.

La entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara fue un éxito en la pantalla de Telefe. Este martes solo se vio un pequeño avance de lo que sería toda la charla de la diva con la mediática, pero la rubia no será la única que hable sobre lo sucedido, la China Suárez también lo hará.

Todavía no hay una fecha confirmada, pero se espera que sea en los próximos días la entrevista con la otra protagonista de la historia.

La charla de la actriz fue grabada con Alejandro Fantino y será transmitida a través de la plataforma de streaming Start+.

Sobre la ganancia que recibió la China al dar su entrevista, Estefi Berardi, panelista de Mañanísima aseguró: “Se habló mucho de la cifra que habría cobrado la China Suárez para dar esta entrevista con Fantino y el número que me llegó por esta nota es de 50 mil dólares”.

De qué habría hablado la China Suárez con Fantino

Según aseguró Rodrigo Lussich, la actriz no menciona al futbolista y al escándalo con Wanda Nara. En realidad, tocaría el tema muy por encima.

“Cuentan que la China Suárez a Fantino no le habla de Icardi. Tocó el tema muy por arriba. No contraten el servicio porque en esa nota no hay nada”, aseguró el conductor.

Por qué Marcelo Polino estaría distanciado de la China Suárez

El periodista ha respaldado a la China Suárez durante el escándalo. Ellos se han mostrado bastante cercanos durante varios años, pero según reveló Polino en el programa Nunca es Tarde las cosas habrían cambiado tras el wandagate.

“Salta lo de Wanda, me clavó el visto y, hasta el día de hoy, ¡nunca más me contestó! Ni siquiera me dijo: Marce, te voy a contestar en el 2025 porque estoy pasando un momento tremendo. ¡Me clavó el visto! Eugenia si estás ahí, en Jujuy, contestá los mensajes”, expresó Marcelo Polino.