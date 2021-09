¿Cuál es el plan que Jimena Cyrulnik tiene para hacer con su novio y su ex marido?

La conductora habla de las claves para ser “la mejor ex del mundo”, revela su nueva historia de amor, tras el divorcio de Lucas Kirby, y detalla el viaje que proyecta junto a su novio y su ex marido.

Marcada por la separación de mis padres, cuando me divorcié decidí que yo iba a hacer todo lo opuesto: decreté que íbamos a ser los mejores ex del mundo, y que nos íbamos a llevar bárbaro”, cuenta Jimena Cyrulnik (45) respecto de su relación con Lucas Kirby (49), el padre de sus hijos Calder (12) y Tyron (7). Jimena y Lucas se separaron a mediados de 2019, tras catorce años de matrimonio, y volvieron a convivir “por los chicos” en los momentos más estrictos de la cuarentena. ¿La clave para que funcione ese vínculo singular? “No siempre es fácil e implica un ‘laburo’ psicológico diario, contar hasta diez cuando hace falta y buscar siempre el diálogo. La prioridad son nuestros hijos”, revela la conductora y empresaria, recién llegada de Miami, adonde viajó con su actual pareja (de quien prefiere no revelar el nombre) para hacer fotos de Xyrus, la marca de trajes de baño que creó. “Estamos juntos hace un año y medio y, como él no es del medio, prefiere no mostrarse. Lo respeto”, le dice Jimena a ¡HOLA! Argentina desde su nuevo departamento en la bahía de Nordelta, donde hace el tramo final de la cuarentena con su novio, luego de volver al país.

–¿Cómo nació este nuevo amor?

–Nos conocimos en marzo del año pasado, en un asado en la casa de una amiga, y fue un flechazo absoluto. Empezamos a hablar y la relación se dio muy rápido.

Jimena posa en Miami Beach con un diseño de Xyrus, su marca de trajes de baño, que incluye hasta talles triple XL. “Me encanta diseñar y este año tenemos proyectos de exportar y producir para niños y hombres”, cuenta Xyrus

–¿Estabas con ganas de volver a enamorarte?

–Soy una persona que siempre apuesta al amor, es mi motor, pero no lo busqué ni lo esperaba. Simplemente se dio. Igual, admito que no concibo la vida sin estar enamorada. ¡Soy muy enamoradiza y pasional! Siempre tuve relaciones largas.

–¿Cómo se lleva él con tus hijos?

–Bien, aunque al principio mantuvieron sus distancias y después todo comenzó a fluir. Yo no meto presión de ningún lado. Son varones y mi hijo más chiquito tiene un Edipo importante… Soy suya y es graciosa la relación que tiene con mi pareja. Él tiene hijas y me llevo muy bien con ellas, y también se conocen con mis hijos.

–¿Conviven o planean la convivencia?

–No hay convivencia de familia ensamblada pero casi… Estamos mucho juntos en mi casa o en la de él. Por ahora venimos muy bien así.

Una romántica postal junto a su novio, de quien reserva la identidad. “Es feliz con que yo sea pública, pero quiere mantener su privacidad y lo respeto”, dice

–¿Volverías a casarte?

–¡Ay! No lo sé, no me lo propusieron todavía. Prefiero ir paso a paso. El matrimonio es, al mismo tiempo, una culminación y un nuevo inicio, y mi relación es muy intensa, pero es reciente dentro de todo.

–¿Cómo se toma tu novio la amistad con tu ex?

–Bien, se conocen y hay buena onda. No es celoso y además entiende que llevarnos bien es lo mejor para todos. En un mes viajo a Uruguay con mi novio y con mi ex, para hacer las fotos de campaña de mi marca, porque, como Lucas es fotógrafo, las hace siempre él.

Junto a su ex, el fotógrafo Lucas Kirby, y sus hijos Calder (12) y Tyron (7)