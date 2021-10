Cristina Pérez blanqueó su noviazgo con el diputado nacional Luis Petri

“Sí, estamos juntos. Enamorados. Conociéndonos. Muy felices”, afirmó la conductora luego de que un medio los retratara besándose en la vía pública.

La periodista Cristina Pérez blanqueó su romance con el diputado nacional por la UCR, Luis Petri, con quien se lo vio pasear por las calles porteñas de San Telmo.

“Sí, estamos juntos. Enamorados. Conociéndonos. Muy felices”, le dijo la conductora al sitio Teleshow de Infobae, quien los descubrió abrazados y besándose en la vía pública en una mañana de primavera en la que salieron a hacer comprar.

Según la publicación la relación entre ellos comenzó de manera profesional y se fue haciendo cada vez más íntima hasta que decidieron juntarse a hablar de vinos.

El legislador mendocino tiene 44 años es abogado e ingresó a la Cámara de Diputados en 2013. A fines de esta año, terminará su segundo mandato y decidió no apostar por la reelección.

De acuerdo a su último tuit, Petri se encuentra trabajando en una ley “antimotochorros” y en la modificación de la ley migratoria “para expulsar rápidamente a los extranjeros que cometen delitos una vez cumplida la condena”.

“Yo no me enamoro fácil. Me tiene que caer como un rayo y ahí me enamoro. El amor es una gema exótica. Cuando llega, llega haciéndose esperar. He tenido grandes amores y he sido muy feliz. No tengo en mis planes casarme pero la vida a veces te sorprende“, había expresado Pérez en una entrevista televisiva junto a Rodolfo Barilli, su compañero de conducción en Telefé, con el cual se lo relacionó afectivamente varias veces.

onocieron en una entrevista, y luego profundizaron su relación hablando de vinos –Petri es mendocino– y de fotografía.