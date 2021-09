Criptos en Argentina: así es una granja de minería de criptomonedas por dentro

Comprar una cochera en el barrio de Belgrano y alquilarla

Comprar un kiosco de diarios

Comprar dos automóviles para que trabajen como remis y taxis

Inversiones tradicionales: plazo fijo, acciones y bonos

Verdaderamente nada de esto me convencía y mi intuición me decía que debía incursionar en el mundo criptomonedas. Venía leyendo e investigando acerca del tema y después de asesorarme con un especialista en el tema, le pedí que me armara una granja con diez rigs, era lo que tenía en mente, para conseguir mi renta mensual en dólares.

Transcurridos unos meses, logré recuperar mi inversión y como la vida útil de las maquinas es de cinco a seis años, hoy no solo sigo recibiendo ese dinero por mes, sino que además el minado se convirtió en mi pasión, un hobbie que día a día me atrapa más y más.

¿Qué es la minería de criptomonedas?

A diario me preguntan qué es la minería de criptomonedas, y en palabras simples, explico que la tecnología detrás de las criptos se denomina Blockchain o cadena de bloques, que uno puede imaginar como un gran libro electrónico de actas donde se registran operaciones, pero en lugar de existir un escribano que certifique estas actas una a una, esta validación la efectúan los propios usuarios del sistema (MINEROS), sin necesidad de agentes externos o intermediarios, ya que es una red global y descentralizada, sin Bancos Centrales, Estados ni territorios.

Los mineros, conectados a la red con sus rigs, son los responsables de verificar e incorporar al blockchain todas estas transacciones, y por ese trabajo reciben una recompensa, en la misma moneda que minan. Esa ganancia se puede convertir a dólares billete cash, entre otras cosas.

¿Cuáles son las ventajas de minar en Argentina?

Lo único que se necesita para que el equipo funcione es Internet estable y energía eléctrica. Argentina es un lugar muy beneficioso para realizar minería, ya que los costos de luz están subsidiados y es muy bajo lo que gasta cada rig. Las ventajas que tiene son innumerables, empezando por la rentabilidad, privacidad, así como los beneficios financieros e impositivos.

La minería de criptomonedas es un mundo nuevo sumamente apasionante, y que definitivamente llegó para quedarse, sin necesidad de ser financista o especialista en informática. Hoy, a través de IG contesto dudas, consultas y doy asesoramiento a todos los curiosos que quieren ingresar y formar parte de este mundo fascinante, siempre desde un lenguaje simple y amigable. Mi idea es acercarlo y de a poco que sea algo popular y masivo.