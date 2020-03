Coronavirus: cómo se debe higienizar el equipo de mate

El Instituto Nacional de la Yerba Mate elaboró una serie de recomendaciones para lavar a fondo el mate, la bombilla y el termo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Yerba Mate, tanto el mate, como la bombilla y el termo, pueden ser considerados como utensilios y deben lavarse de acuerdo con los procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recomendaciones para el mate en el contexto del Coronavirus:

Tratar de usar mates de metal o cerámica, que no sean ni estén recubiertos en materiales porosos, para que sean fácilmente lavables.

Lavar el mate inmediatamente después de cada uso.

El INYM recomienda para la limpieza del mate:

El raspado de residuos sólidos, lavado con detergente, enjuague, desinfección con lavandina o agua caliente y secado al aire de todos los elementos después de cada uso, es de fundamental importancia para prevenir el contagio del COVID19.

Es recomendable al terminar de tomar, tirar la yerba y enjuagar el mate, escurrir y dejar secar boca arriba. Es una equivocación habitual dejar el mate dado vuelta, pues impedimos que se seque bien y así propiciamos la formación de hongos.

Para limpiar mates de calabaza o madera:

Después de tomar mate, y si el mate es de calabaza o madera, es necesario lavarlo con agua caliente y secarlo con papel de cocina, para absorber bien la humedad. También puede usarse un repasador limpio. Todo esto lo hacemos para evitar que se formen hongos.

Para limpiar mates de vidrio, cerámica, silicona y metal:

Es mucho más fácil mantenerlos limpios, porque son materiales que no absorben la humedad del agua; y al no tener poros, como la madera o la calabaza, no se adhieren partículas extrañas.

Si el mate es de vidrio o cerámica hay que esperar a que se enfríe para que no se quiebre y lavar con agua natural de la canilla.

Bombilla

Se recomienda una bombilla de acero inoxidables de resorte o filtro desarmable, evitando apliques, dijes o tallados, que facilitan la limpieza.

Para su correcta higiene, el INYM recomienda:

Lavar la bombilla después de cada uso.

Una vez al mes, realizar una limpieza profunda de la bombilla: sumergirla en agua hirviendo durante 25 minutos con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Se retiran las bombillas y se las deja sobre un paño limpio hasta que se sequen solas.

Luego fregarlas con un cepillo y quitar los restos de yerba.

En caso de que hayan quedado algunos sedimentos, existen unos cepillos de cerdas que pueden comprarse en ferreterías o bazares.

Termo

Al igual que el mate, los termos forrados en materiales porosos dificultan la limpieza y desinfección, o pueden deteriorarse en estos procesos.

Los cepillos limpia vasos son muy útiles para eliminar residuos sólidos del interior.

Según el Ministerio de Salud, para poder limpiar las superficies en general, deberemos:

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente.r un lado te dejamos la limpieza de la pava

La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc).

Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo: • Preparar en un recipiente una solución con agua tibia y detergente de uso doméstico suficiente para producir espuma.

Sumergir el trapo en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.

Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.

Enjuagar con un segundo trapo sumergido en un segundo recipiente con solución de agua con detergente.

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección.