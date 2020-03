Consejos para perfeccionar tus redes sociales

Las redes sociales se convirtieron en instrumentos muy necesarios para nuestro día a día. Desde el simple entretenimiento hasta utilizarlas para trabajo, por todo eso, tener redes profesionales es muy importante. Hablamos con Sindy Szczucky quien nos da los tips más importantes.

-1- Conoce a tu público y sus necesidades: Una de las partes más importantes para mejorar tu presencia social es que conozcas a tu audiencia antes de que te metas a conectar con ella.

– 2- Optimiza tus perfiles de redes sociales: Si ya has configurado tus perfiles sociales (o alguien los ha configurado por ti), te recomiendo revisarlos. ¿Están bien optimizados? ¿Están personalizados a medida de la empresa o marca? ¿Tiene una foto reciente y óptima en sus perfiles? ¿Estás aprovechando todas las características que ofrece? ¿Tiene fondos e imágenes profesionales que den buena sensación? si no es así Hay que mejorarlo.

-3- Elige bien en qué redes sociales estar, y hazlo bien. Crea contenido donde esta tu clientes potencial. El que mucho abarca poco aprieta¨.¨Esto quiere decir que si elegimos estar en 1, 2 o 3 plataformas lo hagamos de la mejor manera.

– 4- Crea y gestiona un calendario de contenidos: Teniendo bien definidas las ideas, los temas y el tipo de contenido, te recomiendo crear una planilla Excel con un calendario detallado día por día, semana a semana y mes a mes, destacando el tipo de contenido, la hora, los días de publicación y en qué redes sociales estarás compartiendo, te aconsejo al principio una o dos, para luego si es necesario trabajar con otras redes.

-5- Comparte contenido generado por tus miembros: Si tienes usuarios altamente comprometidos (con una tasa de engagemente muy alta), tu empresa o blog recibirá comentarios positivos y aumentará la participación cuando publiques contenidos generados por tus miembros.

-6- Cuida tu imagen en los medios sociales:

La presencia en redes sociales es clave para tener una visibilidad social. Todos estamos en las redes sociales de una manera o de otra, por lo que, tanto si eres empresa o particular, es hora de ponerte las pilas y optimizar tus perfiles sociales. Estos no solo son un escaparate al mundo, sino que, poco a poco, se van convirtiendo en un canal propio, y si lo cuidas te traerá muchas cosas buenas. Por el contrario, si no lo haces y crees que “a ti no te hace falta”, puede que llegue el día que te arrepientas.

Si te gusto este pequeño resumen y quieres saber más de cómo tener unas redes sociales explosivas y que vendan, sigueme en mis redes sociales que te dejo los links aqui abajo, compartelo y ponte en contacto conmigo.

Experta en redes sociales en Argentina. Técnica en Marketing y futura Licenciada. Owner de la agencia SSMARKETING. Si tienes un negocio, idea o proyecto contactate, estaré feliz de poder ayudarte.

web: https://www.ssmarketing.com.ar/

instagram: https://www.instagram.com/ssmarketingok/?hl=es-la

Email: info@ssmarketing.com.ar