Confirman la designación del hijo de “Cacho” Barrios Arrechea al frente de Yacyretá

La vicepresidenta segunda del Senado,la correntina Carolina Martínez Llano, confirmó la designación del hijo del ex gobernador de Misiones: “Ignacio Barrios Arrechea asumirá como director de la EBY”.

“Está prácticamente confirmada la designación de Ignacio Barrios Arrechea como Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Es un importante empresario maderero de la provincia de Misiones. Respecto del cual tengo una muy buena opinión. Seguramente, la oficialización de la designación se hará la semana que viene”, anticipó la senadora provincial, Carolina Martínez Llano (PJ) al programa La Otra Campana de Rubén Duarte, que se emite por LT7 Radio Corrientes.

“Vamos a seguir trabajando para mejorar la relación de apoyo de la EBY a la provincia de Corrientes. Yacyretá es un tema que yo sigo de cerca, así como, en su momento, pedí la renuncia del entonces director, Oscar Thomas, porque me pareció que estaba ninguneando a los correntinos, moción que fue apoyada por todo el Senado. Posteriormente, trabajé también con los distintos directores que vinieron: Schiavoni y Goerling. De hecho, el tirón de orejas a Thomas sirvió porque a partir de ahí se firmaran varios convenios que venían demorados”.

“La idea es trabajar codo a codo con Barrios Arrechea cuando se haga cargo de la EBY, en función de los intereses de Corrientes”, reiteró.

Explicó además que “en el Senado hay un tema estrictamente político que sigue en el tapete y que es saber de qué forma se resolverá la vacante que dejó Nancy Sand, en diciembre pasado”.

“Requiere consensos, pero a mi criterio se debe resolver lo antes posible. Estamos ya a mitad de año y la banca sigue vacante. Es una banca que le pertenece al PJ y nosotros, como senadores que somos del partido Justicialista, vamos a pedir que se defina de una vez por todas”, agregó.

“Soy la única integrante de la oposición dentro de la comisión de Poderes y no me corresponde emitir opinión. Sería irresponsable que yo emitiera una opinión antes de ir a la sesión”.

“Además, me gustaría escuchar la opinión de todos. La banca tiene que cubrirse lo antes posible. Es un tema que está planteado dentro del bloque, lo venimos conversando aunque aún no fijamos posición, mas allá de que la decisión está en manos del oficialismo, que tiene la mayoría. Esto debe decidirse en la sesión que viene o en la otra, pero es algo que no debemos seguir dilatando”, concluyó.

Fuente: El Litoral