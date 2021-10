Condenan a Francia por incumplir sus compromisos contra el cambio climático

El Tribunal Administrativo de París emitió este 14 de octubre un dictamen con el que ordena al Estado francés que cumpla sus compromisos frente a la lucha contra el cambio climático. El fallo, que no impone multas o sanciones, da un ultimátum a las autoridades para tomar las medidas correspondientes antes del 31 de diciembre de 2022.

“Es necesario ordenar al primer ministro y a los ministros competentes que tomen todas las medidas sectoriales útiles que puedan reparar el daño hasta el nivel de la parte no compensada de las emisiones de gases de efecto invernadero en el primer presupuesto de carbono”, indicaron los jueces.

La demanda fue impuesta por cuatro ONG bajo el lema “Asunto del siglo” y estuvo respaldada por una petición de más de 2,3 millones de ciudadanos que destacaron la infracción a las responsabilidades trazadas en la estrategia nacional de bajas emisiones de carbono.

