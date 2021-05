Compra de vacunas: Egger pide evaluar propuestas como la de Matías Almeyda

La senadora de Juntos por el Cambio, Lucrecia Egger se mostró de acuerdo con la iniciativa presentada por el entrenador Matías Almeyda, para que los municipios puedan participar de la compra de vacunas. Sin embargo, aclaró que “esto no quiere decir que desde Juntos por el Cambio”, apoyen la privatización de las vacunas.

La senadora provincial de Juntos por el Cambio, Lucrecia Egger, presentará un proyecto para permitir que los municipios puedan participar de las negociaciones para comprar vacunas contra el COVID y coordinar esfuerzos con la Provincia y La Nación.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une aseguró que el objetivo final de esta propuesta es poder incorporar en este escenario la iniciativa de privados como la que del ex jugador de River y la Selección Nacional, Matías Almeyda.

Egger explicó que “Almeyda quiere ser solidario con su ciudad natal, con sus vecinos, y estos gestos no abundan. En la provincia de Buenos Aires hay muchos Matías Almeyda y deberíamos buscar la forma de poder canalizarlos”.

Con respecto al proyecto que el gobernador Kicillof envió a la Legislatura para que la Provincia pueda comprar vacunas, la senadora señaló que “técnicamente está bien redactado, pero hay que ver cómo impacta. La discusión no es vacuna si o vacuna no porque eso no está en debate. La Provincia, como todo el país, necesita comprar vacunas”.

En ese marco, Egger explicó que “hay un principio general en el Derecho que establece que todo lo que no está prohibido, está permitido” y destacó que “en ningún lugar está consignado que los municipios no pueden comprar vacunas”.

Al respecto, sostuvo que “para no generar un revuelo o un desacato a lo que propone el Gobernador, la idea es proponer que los municipios puedan colaborar o hacer las compras mancomunadamente con la Provincia. Y no que el municipio se corte solo”.

Finalmente, Egger enfatizó que “esto no quiere decir que desde Juntos por el Cambio”, apoyen la privatización de las vacunas.