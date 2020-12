¿Cómo programar saludos navideños en WhatsApp?

Con estas herramientas vas a poder sorprender a familiares y amigos cuando llegue la Navidad y el Año Nuevo. Mirá cómo mandar mensajes de buenos deseos.

Para sorprender a familiares y amigos a las 00:00 de Navidad y Año Nuevo, hay dos aplicaciones que te facilitarán la tarea, y a través de ella podrás programar los mensajes anticipación.

Por empezar, tendrás que descargar la herramienta en tu dispositivo, la cual funciona de manera complementaria con WhatsApp. A partir de la misma, podrás dejar programada la fecha y hora establecida para que se envíen automáticamente a uno o varios contactos a la vez.

En el caso de Android, deberás descargar la aplicación Wasavi a través de Play Store de Google. Luego, debés configurarla para realizar las acciones que necesitás hacer. Una vez que termines con los ajustes, tenés que abrir la aplicación y tocar el botón con el signo +. Elegí la que dice “Programar mensaje” y ya podrás seleccionar el contacto o grupo al que enviarás tu texto.

Luego, podrás configurar opciones tales como “Calendario” (donde colocar la fecha y hora), “Aplicación”( se podrá seleccionar entre WhatsApp o WhatsApp Business), activar la función “Pregúntame antes de enviar” y adjuntar fotos si así lo deseas, desde la galería de tu teléfono.

En el último paso, podrás escribir el mensaje que quieras y presionar el botón “Enviar”. ¡Listo!

Si bien Wasavi no está disponible para iOS, existe otra aplicación para este sistema operativo. Se trata de Scheduled que no solamente es útil con Whatsapp sino también con Skype y Linkedin.

Sólo debés bajar la app desde la Apple Store, aceptar los permisos y presionar la opción “Añadir nuevo”. Luego, tendrás que elegir la plataforma por la que enviarás el mensaje (tenés más de 12 opciones), escribir lo que quieras decirle y configurar la fecha y hora para setearlo. El último paso es tocar la opción “Enviar automáticamente” para que se programe.

Sin embargo, hay que considerar un detalle importante: si bien descargar la aplicación no tiene costo, se deberá contratar el plan Premium (U$S 4,50 al mes) si se desea que el sistema envíe automáticamente cada uno de los mensajes que hemos programado. Si se opta por la versión gratuita, se puede calendarizar el saludo, la app nos avisará cuando llegue el momento de mandarlo, pero debemos nosotros, por nuestra cuenta, enviar el mensaje de forma manual. Cabe destacar que no cuenta con la misma ventaja de Wasavi, pero al menos funciona como recordatorio para que no se nos pase el momento de hacerlo.