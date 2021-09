Cómo le dirán a Bilardo sobre la muerte de Maradona

A diez meses del fallecimiento de Diego Maradona, Carlos Bilardo aún no sabe de la noticia. Es por eso, que su hermano Jorge, está planeando contarle en compañía de figuras importantes en su vida: los campeones del mundo.

La relación entre Carlos Salvador Bilardo y Diego Armando Maradona fue de cariño, admiración y respeto mutuo, a pesar de algunas diferencias que tuvieron en algún momento. Debido a ese fuerte vínculo y a la enfermedad degenerativa que atraviesa el Doctor, el síndrome de Hakim-Adams, aún no sabe del fallecimiento del recordado capitán de la selección argentina. Aunque faltaría poco para que le cuenten sobre su partida.

Diego y Carlos marcaron una época en el conjunto albiceleste, ya que fueron campeones del mundo en México 1986 y cuatro años más tarde lograron el subcampeonato en Italia 1990. Fueron los abanderados del sentido de pertenencia con el equipo argentino, en los buenos y malos momentos.

En diálogo con el programa radial Cómo te va, su hermano, Jorge, informó cómo está Carlos. “Él está bien, se está recuperando, mira los partidos, los de acá y los de afuera. Él no te dice nada cuando ve los partidos, le decís ´este jugador no puede jugar’ o ‘qué mal está parado el equipo´ y no te va a comentar nada. Ve los 90 minutos del partido en silencio”, comentó. “Cuando estaba en la Selección le preguntaba al del taxi qué le parecía el equipo. Él hablaba con todos”, agregó.

Además reveló que “pensamos llevarlo a Carlos a ver a Estudiantes algún día si los doctores nos lo aprueban. Justo cuando comenzó el COVID-19 lo íbamos a llevar y justo se cortó ahí. Vamos a ver si lo podemos llevar un domingo”.

Sobre el reciente video de Polémica en el Fútbol que se publicó en las redes sociales, el hermano del Doctor dijo que “era terrible eso, todos los domingo al mediodía. Pero el ‘Loco’ era así, defendía sus ideas de forma muy fuerte. Igual cada uno siempre piensa a su manera. Por ejemplo en su momento hemos discutido con el padre del Checho Batista porque teníamos una idea distinta del fútbol y después terminamos siendo amigos de todos”.

Al ser consultado sobre el tema Maradona, confesó que “lo de Diego todavía no lo sabe, en estos días vamos a ver si juntamos a los muchachos, a Ruggeri, a Burru para que le digan. Con Diego siempre se peleaban, fue el hijo varón que no tuvo. Tuvieron mil peleas como vos podés tener con tu hijo. Pero estuvieron siempre juntos”.

De momento Bilardo nunca supo de los fallecimientos de Maradona, del Tata Brown ni de Alejandro Sabella, y para resguardarlo de esas malas noticias, los enfermeros que lo cuidan tomaron recaudos. Por ejemplo, en el primer partido de la Selección tras la partida de Diego (empate con Chile 1-1 por las Eliminatorias en Santiago del Estero), le cambiaron de canal para que no viera el homenaje al Pelusa.

Más frases de Jorge Bilardo

Tenacidad. “Fue una batalla de años y hubo periodistas mala leche. A un tipo le podés hacer mil cosas, pero no estar todo el tiempo criticando. Fue bravo para su familia y para su hija”.

Llamadas de madrugada. “Carlos te llamaba a las 3 de la mañana y te hablaba de un jugador, y le decía que era la madrugada y que yo tenía que ir a la fábrica a las 7 de la mañana. Te decía ´eh, vos te la pasas durmiendo todo el día’”.

Gasoleros. “Cuando viajábamos con la Selección a Europa siempre íbamos en ‘económica’, nosotros y los jugadores. Ya en destino, nunca un taxi, íbamos en tranvía, en Suiza o en cualquier lado. Para ir a la cancha siempre enganchábamos a alguno que nos llevaba. Él no sabe el coche que tiene, se lo cambió la señora. Qué le importa la marca. A él solo le importaba el fútbol”.

Los videos. “Nosotros teníamos una amistad con Mostaza Merlo y cuando empezamos con el tema de los videos nos preguntaba, qué veíamos en los videos, si mostrábamos las jugadas. Él nos decía ‘yo miro una película en video’”.