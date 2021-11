Cómo activar el “modo invisible” de WhatsApp

La aplicación de mensajería permite leer los mensajes sin estar “en línea”. También hay una forma de evitar que los contactos nos vean “en línea” o “escribiendo”.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada del mundo. Pero muchos prefieren evitar que todos sus contactos sepan cuando están conectados, cuando escriben, o poder leer mensajes sin que aparezca la doble tilde azul de “leído”.

Evitar aparecer “en línea” en WhatsApp es posible gracias a un truco bautizado “modo invisible”. Para usarlo tenemos que hacer algo que puede resultar contra intuitivo: no hay que abrir la aplicación.

Algo parecido pasa con el “modo offline”, que permite ocultar que estamos “en línea” o “escribiendo”, apagando la conexión de WiFi y de datos del celular

WhatsApp: cómo activar el “modo invisible”

Para no aparecer conectados y poder leer los mensajes tenemos que hacer lo siguiente:

En el escritorio, en una pantalla libre del celular, tenemos que hacer click un par de segundos en una parte en blanco de la pantalla.

de la pantalla. Aparecerá un botón que dice “Widgets” .

. Lo elegimos y seleccionamos el recuadro que dice “mensajes de WhatsApp” (puede haber otras opciones).

(puede haber otras opciones). Lo acomodamos en el escritorio. Se puede agrandar o achicar el tamaño.

Ahora, cuando nos lleguen chats, podremos leerlos ahí en vez de abrir WhatsApp. Y no marcarlos como leídos ni mostrarnos “en línea”.

WhatsApp “Modo offline”: cómo ocultar que estamos “en línea” o “escribiendo”

Cuando nos llegue un mensaje, antes de abrirlo, tendremos que bajar la barra de notificaciones y evitar entrar a WhatsApp.

Tanto en Android como en iPhone tendremos que activar el “modo avión”, que apagará WiFi y los datos del celular, para que quede completamente desconectado.

del celular, para que quede completamente desconectado. Recién ahora podemos entrar a WhatsApp, leer los mensajes y responderlos.

Una vez finalizado salimos de WhatsApp y desactivamos el “modo avión” , para recuperar la conectividad.

, para recuperar la conectividad. Los mensajes escritos se enviarán y nadie nos habrá visto “en línea” o escribiendo.

Ocultar la última hora de conexión

Por supuesto, otra alternativa clásica de WhatsApp es no mostrar la última vez que estuvimos conectados

Hasta ahora, las opciones de privacidad actuales de WhatsApp ofrecían tres posibilidades: compartir la hora de última conexión con todo el mundo, solo con los contactos o con nadie.

El problema, para muchos, era que si elegían no compartir esa información tampoco podían ver la de sus contactos. “Si no muestras la hora de tu última vez conectado no podrás ver la hora de última vez conectado de los demás”, informa la aplicación.

En septiembre se filtró que WhatsApp está probando una alternativa: “todos mis contactos excepto”.

Esto permitirá, como su nombre lo indica, que todos puedan ver la última conexión… excepto algunos.

La nueva opción en WhatsApp: “Mis contactos excepto…” (Foto: WABetaInfo).

Esta nueva función permitirá a los usuarios elegir que todos sus contactos vean su hora de última conexión por defecto, pero hacer una excepción para contactos determinados, sin tener que ocultar esta información para todos. De esta forma podremos elegir que un jefe, padres o algún compañero de estudios o trabajo molesto sepa que estamos conectados… o que nos quedamos chateando hasta tarde.

Además de la opción para la hora de última conexión, la posibilidad de elegir excepciones entre los contactos se aplicará también a las opciones de privacidad de mostrar la imagen de perfil y la información de la descripción de usuario.

Por Alejo Zagalsky-TN