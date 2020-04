El 9 de mayo de 9 a 13 CIDEC Argentina dictará, en MODALIDAD VIRTUAL el “Coloquio Nacional de Vexilología y Ceremonial de los Símbolos Patrios”, a cargo del Prof. Aníbal Gotelli, máximo referente del Ceremonial y el Protocolo de la República Argentina.

Durante el Coloquio se abordarán los temas siguientes:

Introducción al conocimiento de los Símbolos Patrios. Su necesidad en el Estado, la empresa y en el ámbito escolar, académica y social. Normativa vigente. La Escarapela. El Himno Nacional. Formas y momento de ejecución. El Escudo. Ceremonial del Escudo Nacional. La Bandera Nacional. Reglas Nacionales, Internacionales y Tradicionales para el tratamiento y la ubicación de la Bandera Nacional en todo tipo de ámbitos, actos, reuniones y ceremonias. Otras banderas nacionales, provinciales, municipales e institucionales. Ceremonial de la Bandera Nacional en actos escolares. Momentos y formas de entrada, salida, ubicación y tratamiento de la Bandera Nacional. Elección de abanderados. Ubicación y capacitación de los abanderados. Al final del coloquio se reponderán consultas sobre situaciones concretas y resolución de dudas en materia de Símbolos.

Los participantes recibirán certificado de participación.

El Prof. Aníbal Gotelli es Presidente del Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales, CIDEC desde el 7 de marzo de 1990 hasta la actualidad. En el ámbito profesional, el Prof. Aníbal Gotelli es un especialista nacional e internacionalmente reconocido en Liderazgo Organizativo, Culturas Comparadas y Relaciones Institucionales, profesor universitario y autor de 6 libros de su especialidad. Ha recibido numerosas condecoraciones de gobiernos e institucionales nacional y extranjeras y lleva más de 33 años de Carrera ininterrumpida en el ámbito protocolar y fue Secretario General del Instituto Nacional Sanmartiniano Ex Jefe de Ceremonial del Ministerio de Cultura de la Nación, ex Jefe de Protocolo de la Presidencia de la Nación, ex Director General de Relaciones Internacionales, Consulares y Cooperación y Director General de Ceremonial y Planeamiento Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ex Director de Ceremonial de la Legislatura Porteña, entre otras funciones públicas.

Para mayor información e inscripción, los interesados deberán dirigirse a capacitaciones@cidecargentina.com