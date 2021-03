Closs es uno de los políticos más ricos del país

El senador nacional por Misiones y vicepresidente de la Cámara alta, Maurice Closs, figura entre los políticos argentinos que más deberán tributar por la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario, conocida como “Impuesto a la Riqueza” para paliar los efectos económicos fiscales de la pandemia de coronavirus.

Este tributo que será aplicado por única vez, es aplicable a las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

Prevé un recargo por tener bienes en el exterior, aunque el mismo no se cobrará si la persona trae al país en un plazo de 60 días después de aprobada la ley las “tenencias en moneda extranjera en el exterior y los importes generados como resultado de la realización de activos financieros fuera del país que representen como mínimo el 30% del valor total de esos activos”.

El canal porteño Todo Noticias elaboró un ranking en base a las últimas declaraciones juradas presentadas a la Oficina Anticorrupción, para estimar el monto que deberán tributar los que se vean alcanzados.

Quien lo encabeza es el senador tucumano y exgobernador tucumano, José Alperovich. Luego, en el segundo lugar, aparece el misionero.

En su última declaración jurada, Maurice Closs declaró tener $783.981.643,49, monto que ya tenía incorporada la herencia de su padre, Ramón “Moncho” Closs, fallecido el 31 de julio de 2019.

En base a esa cifra, el misionero debería pagar unos $18.309.660, al aplicarse la alícuota del 2,75%. TN se comunicó con fuentes cercanas al exgobernador quienes “… dijeron que el legislador del Frente de Todos preparaba junto a sus contadores la declaración jurada para luego efectuar el pago”.

A favor del impuesto

En la sesión especial convocada el pasado 4 de diciembre de 2020, cuando se trató en el Senado el proyecto, Maurice Closs lo votó afirmativamente junto a otros 41 colegas del oficialismo.

Es más, ante un fallo de un juez federal de Córdoba que aceptó un amparo contra la AFIP, presentado por un empresario para no pagarlo, el senador misionero defendió la ley que obliga a pagarlo.

Así, publicó en su cuenta de Twitter: “Más allá de si estás o no de acuerdo con el Impuesto a la Riqueza o el aborto (que vote en contra). Son leyes. No puede ser que un juez/a la deje sin efecto. Es urgente definir un modo razonable de control de constitucionalidad. Caso contrario el rol del Congreso pierde potestad”.

Más alla de si estas o no de acuerdo con el Impuesto a la Riqueza o el aborto (que vote en contra).

Son Leyes.

No puede ser que un juez/a la deje sin efecto.

Es urgente definir un modo razonable de Control de Constitucionalidad.

Caso contrario el rol del Congreso pierde potestad. — Maurice Closs (@mauricloss) March 22, 2021

Cabe recordar que Closs es abogado de profesión. Un día después, por los mensajes que fueron dejando sus seguidores, publicó: “Atento al debate generado por este TW, debe quedar claro que siempre debe haber un Control de Constitucionalidad de parte de la Justicia. Ahora, hay modelos en el mundo y el de Argentina es muy difuso. Esto paraliza las leyes, incluso con amparos y sin resolver el fondo”.

Minutos después, agregó: “El Control de Constitucionalidad lo hace cualquier Juez, en casos concretos y con validez solo para ese caso. En otros países, hay un Tribunal o Tribunales específicos que concentran este control, y sus fallos suelen tener alcance general. Debatir Siempre Suma!”.

Atento al debate generado por este TW, debe quedar claro que SIEMPRE debe haber un Control de Constitucionalidad de parte de la Justicia.

Ahora, hay modelos en el mundo y el de Argentina es MUY DIFUSO.

Esto paraliza las leyes, incluso con amparos y sin resolver el fondo https://t.co/ElnplBgb9P — Maurice Closs (@mauricloss) March 23, 2021

El Control de Constitucionalidad lo hace cualquier Juez, en casos concretos y con validez solo para ese caso.

En otros Países, hay un tribunal o tribunales específicos que CONCENTRAN este Control, y sus fallos suelen tener alcance general.

Debatir Siempre Suma! — Maurice Closs (@mauricloss) March 23, 2021

Otros alcanzados

En base al listado publicado por TN, además de Alperovich y Closs, figuran el senador radical santacruceño y dueño de una importante cadena de supermercados, Eduardo Costa; el exvicejefe de Gabinete de Macri (en base a su declaración jurada de 2018), Mario Quintana; el exvicepresidente del Banco Central de Cambiemos Gustavo Cañonero cuya cifra a pagar podría ser mayor por activos en el exterior.

En el quinto puesto se ubica el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, que informó en su última DDJJ unos $462.103.221,76, por lo que debería pagar $9.802.580 (también con activos en el exterior y la cifra sería mayor).

Se suma el senador peronista por San Juan Roberto Basualdo, quien tiene un patrimonio de $417.634.440,81, de los que $158.464.412 están en el exterior. Pagaría $8.690.861. Allegados le dijeron a TN que pagará el impuesto. Pero el diputado radical entrerriano Atilio Benedetti, que declaró un patrimonio de $332.651.930 y pagaría $6.734.668, dijo que el impuesto “Es confiscatorio, veré si puedo pagarlo, quiero analizar el plan de cuotas”.

El caso de Máximo Kirchner es particular: declaró un patrimonio de $291.739.213,02 por lo que pagaría un tributo de $5.834.784. Sin embargo tiene sus bienes embargados por las causas Hotesur y Los Sauces. En su entorno aseguraron a TN que deberá ser la Justicia la que afronte el impuesto.

El expresidente Mauricio Macri informó en su último DDJJ un patrimonio de $273.282.463. Así, pagaría $5.465.649,26. Ante las consultas de TN, fuentes cercanas al exjefe de Estado aseguraron que “la cuestión la manejan los contadores” y aclararon: “Si lo alcanza no veo razón para que no lo pague”. El análisis del canal porteño de cable no tuvo en cuenta los bienes y activos que Macri mantuvo en un fideicomiso ciego durante su gestión. Su patrimonio sería mucho mayor.

Y el exministro de Hacienda de Cambiemos, Nicolás Dujovne, quien declaró $275.730.485 por lo que pagaría $5.514.609. Sin embargo la cifra sería mayor por sus activos afuera del país. En su entorno no respondieron si pagará.

El “Top Five”

• 1° José Alperovich (senador nacional por Tucumán). Declaró: $1.387.351.661,42. Debería Pagar: $36.370.549

• 2° Maurice Closs (senador nacional por Misiones). Declaró: $783.981.643,49. Debería Pagar: $18.309.660

• 3° Eduardo Costa (senador nacional por Santa Cruz). Declaró: $662.626.148,79. Debería Pagar: $14.972.219.

• 4° Mario Quintana (exvicejefe de Gabinete de Macri). Declaró: $541.033.101,32. Debería Pagar: $11.775.827.

• 5° Gustavo Cañonero (exvicepresidente del banco Central de la gestión Macri). Declaró: $495.020.813. Debería Pagar: $10.625.520.