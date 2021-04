Closs aseguró que los cambios en Ganancias potenciarán el consumo y el crecimiento

El senador por Misiones Maurice Closs valoró la aprobación de los cambios en el impuesto a las Ganancias que trae beneficios a más de 1,2 millones de argentinos. Sin embargo, advirtió que debe haber compensaciones para las provincias que recibirán 30 mil millones de pesos menos de coparticipación.

“Esta es una ley simpática, porque toda vez que no baja un impuesto, aparece como algo simpático. Seguramente será bueno para el consumo y el crecimiento. Pero no hay dudas que estas decisiones no son neutras. Siempre hay un criterio político. Y hay que analizar cómo se compensa”, argumentó.

“Es buena idea esto de suspender la baja del impuesto a las Ganancias del 30 al 25 por ciento, porque no es tiempo. Está bien que se suspenda la rebaja. Pero a algunos se les va a bajar, a otros se mantiene igual y a algunos se les va a aumentar. Es decisión política que no comparto, porque preferiría que sean las Pymes las que más ganen. Y sería bueno gravar los dividendos y potenciar la reinversión, porque el sistema en el que creo, es un sistema en que el aparato fiscal fomente la inversión”, explicó el senador.

El senador misionero recordó que Mauricio Macri había impulsado una rebaja de impuestos que “salió muy mal” y terminó en “un tremendo déficit fiscal, default y endeudamiento”.