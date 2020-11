Claudio Caniggia pidió una pericia psiquiátrica para Mariana Nannis

Es a raíz de una serie de posteos que la mediática realizó en redes sociales contra la actual pareja del ‘Pájaro’, Sofía Bonelli.

Luego de que Mariana Nannis arremetiera contra Sofía Bonelli, actual pareja de Claudio Paul Caniggia, con una serie de posteos en Instagram donde la ataca por las cirugías estéticas y donde remarca que se hizo una operación de cambio de sexo, el exjugador de fútbol decidió tomar cartas en el asunto y defender a su novia. Para eso, pedirá que le hagan una pericia psiquiátrica a su exesposa y madre de sus tres hijos.

En Los ángeles de la mañana (eltrece) Andrea Taboada contó que Fernando Burlando, abogado de Caniggia, lo confirmó porque consideran que ella no estaría en sus cabales y que “consumiría pastillas, calmantes, que la estarían perjudicando”.

La periodista agregó que van a hacer además una denuncia ante el INADI por los dichos de Mariana sobre Bonelli que dijo que era travesti: “Ayer contábamos en el programa sobre las historias de Instagram que hizo Mariana Nannis diciendo que Sofía se había hecho una operación de cambio de sexo en Chile porque que era hombre”.

Los polémicos posteos

El enfrentamiento entre Nannis y Caniggia viene desde hace ya un tiempo, cuando confirmaron la separación y él comenzó una relación con Bonelli. A eso se suma la división de bienes y las acusaciones que la mediática le hizo públicamente por supuesto ocultamiento del patrimonio conyugal en el exterior.

A mediados de 2919, invitada al programa de Susana Giménez, Mariana arremetió contra Claudio y contó que durante el matrimonio fue víctima de violencia de género y sufrió agresiones físicas y psicológicas. En esa entrevista trató a Sofía de “prostituta”.

Si bien por unos meses se mantuvo calma, este lunes volvió a cargar con munición pesada. A través de sus historias de Instagram aseguró que Bonelli se realizó una operación de cambio de sexo. Con un posteo en rima escribió sobre una foto de la joven: “Lo que te voy a decir no te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar”.

Nannis publicó una serie de historias en Instagram sobre Bonelli. (Foto: Instagram/@mariananannis_)

Después de las publicaciones, Mariana le escribió a Ángel de Brito por WhatsApp para referirse al tema y a las fotos que posteó. “Viste qué buenas que están. Mirá, se le ve la nuez. Me dijeron que en 2013 se operó en Chile. Se la cortó. Por algo Ruggeri la llama ‘La Cacho’. Eso se sabe en el ambiente”.

Frente a esto, el conductor aclaró: “Todo esto que me cuenta Mariana muy alegremente, yo no lo había escuchado nunca. Ni lo que dice Ruggeri ni lo de la operación. Acá contamos de su vida cuando apareció”.

Nannis atacó a Bonelli. (Foto: Instagram/@mariananannis_)

La respuesta de Bonelli

A raíz de las repercusiones que tuvieron las historias de Instagram de Nannis, Sofía decidió salir a responder. En una serie de mensajes que le envió a Andrea Taboada, la modelo señaló: “Ya no sabe con qué joderme. A mí no me mueve ni un pelo, es lamentable. Yo me opero lo que quiero, yo me hice las lolas y la nariz como cualquier mina, pero estas no te las dejan pasar”.

“Mariana se operó toda en Marbella y se lo hicieron mal. No es mi culpa que le quedaron mal y no me mueve ni un pelo. No entiendo por qué está tan obsesionada con el tema de los travestis. Yo no soy un trava y para ella son todos travas”, precisó.

Acerca de lo que piensa ‘el Pájaro’ sobre el comportamiento de su expareja, Bonelli expresó: “Le da asco porque está enferma, dice cualquier cosa y lo repite en los medios”.