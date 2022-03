Claribel Medina rompió el silencio sobre las denuncias contra Fabián Gianola: “Tendrá que dar la cara”

La actriz habló de las acusaciones por abuso sexual y violación de su excompañero de teatro en “Relaciones peligrosas”.

Luego de varios meses de guardar silencio, Claribel Medina habló sobre las acusaciones por abuso sexual y violación que pesan sobre Fabián Gianola, su excompañero de teatro en “Relaciones peligrosas”, obra que fue suspendida de la temporada de verano por el escándalo que despertó el caso.

La actriz reconoció que evitó pronunciarse “hasta que todas las voces fueran escuchadas”. “Me dio una enorme tristeza todo lo que pasó. Yo esperé porque hubo mujeres que sufrieron muchísimo, pero de la otra parte, tampoco creo que se la esté pasando para nada bien. Hoy veo que las voces que estuvieron calladas mucho tiempo dicen lo que pasa y las voces se están escuchando”, reconoció en declaraciones radiales.

Además, detalló la conversación que mantuvo con su colega ante el caso y luego de la dada de baja de la obra que protagonizarían juntos: “Yo estaba de viaje con mis hijas, me dediqué a la familia que estaba allá, no me enteré inmediatamente de lo que había pasado. Cuando llegué a la Argentina, él me mandó un mensaje para contarme la situación, pero no profundicé mucho porque yo no tenía mucho más para decir”.

“Son cosas muy personales y si uno no puede aportar, para qué meterse. Mi contacto con él fue solo por chat, para saber qué era de su vida, pero nada más. Él tendrá que dar la cara sobre eso y la Justicia tomó una decisión. No me gusta meterme cuando yo no soy centro de ninguna situación y por lo menos yo elijo eso”, expresó la actriz.