Cinthia Fernández habló del grave momento que pasó su hija en Punta Cana

La panelista habló en sus redes sociales del calvario que le tocó pasar en el centro médico en donde internaron a Francesca.

A pocos días de que le dieran el alta médica a su hija Francesca, quien estuvo internada al comienzo de sus vacaciones en Punta Cana por un cuadro de gastritis aguda, Cinthia Fernández recordó el drama que vivió en República Dominicana, contó quién pagó la hospitalización de la nena y reveló que iniciará acciones legales.

“Gracias familiares, amigos, a todos. No quise responder los mensajes. No les voy a mentir. Estuve pendiente de mi gorda. Tuvimos unos días muy feos en la clínica. Lo que nos pasó fue muy, muy feo, más de lo que se vio y cuando llegamos al hotel la flaca se tuvo que recuperar y también quiero disfrutar, sinceramente”, aclaró en primer lugar.

La bailarina, quien tras el alta de su hija fue duramente criticada por los haters, quienes la acusaron de haber “exagerado” la enfermedad de la chiquita, también se refirió a la cobertura de los gastos que tuvo que afrontar en el mencionado país caribeño.

Y al respecto aseguró: “Hay una cosa que quiero charlar y no quiero que se confunda. Les voy a decir, sinceramente, esto yo lo pagué. Siento hacer esto porque en gran parte salvaron la vida de mi nena“, comenzó diciendo sobre el seguro médico que contrató antes de viajar.

Y siguió: “Lo que me pasó a mí es que tenía una extraña obsesión antes del viaje con el seguro médico y resulta que mi mejor amiga había viajado a Estados Unidos y los contrató a ellos y me dijo ‘contratalos que son re copados’”. Francesca pasó varios días internada en un centro médico de Punta Cana.

“Los contraté, feliz de pagarlo y me chupa un huevo haberlo pagado. Quiero hacerles la publicidad como un gesto mío porque lo que le taladraron la cabeza al centro médico Punta Cana, cuya atención fue paupérrima…”, continuó.

“Le colocaron mal una vía, la venita de mi hija no la aceptó, claramente la rechazó, fue una hinchazón, el medicamento no pasaba, por eso mi hija no mejoraba, se olvidaron el antibiótico, hicieron todo mal”, resumió en una de las historias que subió este domingo en su perfil.

Además, Cinthia contó que la compañía que contrató antes de viajar levantó un sumario contra el mencionado centro médico y que se ocuparon en todo momento de asistirla a ella y garantizar el cuidado de su hija.

“Los llamaba a cualquier hora y estuvieron ahí conmigo… Cuando viajen contraten obligadamente seguro médico. ¡¡Se los pido por favor!! No es una pavada. Mi hija estaba perfecta y a las dos horas se desencadenó un caos“, agregó, conmovida.