Cinthia Fernández apuntó contra “Actrices Argentinas”

Cinthia Fernández estuvo en boca de todos después de revelar que sufrió violencia de género durante su relación con Matías Defederico, el papá de sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca. Sin embargo, al recibir el apoyo de muchas figuras, la panelista de “Los ángeles de la mañana” se mostró muy enojada con “ Actrices Argentinas” ya que no la respaldaron en su denuncia.

Después de que el colectivo organizara una conferencia de prensa para anunciar las novedades sobre la acusación formal de la Justicia de Brasil a Juan Darthés en el marco de su causa tras la denuncia de Thelma Fardín por abuso sexual, la bailarina no pudo evitar dedicarle unas furiosas palabras en “LAM”.

“¿Ésta conferencia fue ayer? Ah, estaban ocupadas con este tema, por eso no se comunicaron con vos, Cinthia”, disparó irónica Lourdes Sánchez al hablar sobre la conferencia de prensa que realizaron en el Centro Cultural Recoleta. “Ni conmigo ni con ninguna. Pero no pasa nada, me ocupo yo solita. Es el colectivo de actrices K”, apuntó sin filtro.

“Bueno, esto es lo que le reclaman muchas veces, que hay como una suerte, con todo respeto lo digo, de ‘ah, bueno, a vos sí te atiendo o te ayudo…’”, acotó picante Andrea Taboada sobre la queja de su compañera

“Pasó con Natacha también, lo dijo acá, y con varias otras también, pero bueno, eso ya es una interna de las actrices y de lo selectivas que son para elegir los casos que apoyan y ellas dicen ‘no tenemos tiempo para todas’. Esto dijo Jazmín Stuart en su momento”, recordó Ángel de Brito. Mientras que Cinthia cerró con un filoso comentario: “Armando conferencias de prensa y todas esas cosas, evidentemente eso lleva tiempo”.