China le responde a EEUU: “¿Alguien pidió una compensación por el SIDA o la caída de Lehman Brothers?”

China endurece su tono hacia Estados Unidos y responde a las últimas acusaciones lanzadas desde la Administración de Donald Trump: “Una mentira es una mentira, no importa cuántas veces se repita”, ha defendido este lunes el Gobierno chino.

Una respuesta que llega mientras aumenta la presión internacional sobre Beijing por su gestión de la crisis en el brote inicial y tras las duras críticas de EEUU, Francia o Inglaterra por haber ocultado información en los primeros compases de la pandemia impidiendo así al resto de países tomar medidas al respecto.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, ha asegurado que “el virus es un enemigo común para toda la humanidad”. En una comparecencia a periodistas que la República de China ha difundido en su web, el funcionario ha defendido que “China también es una víctima, no un perpetrador, y mucho menos un cómplice de COVID-19”.

Shuang también ha reprochado -sin citarla- a la Administración de Donald Trump por sus últimas acusaciones: “La comunidad internacional debe ser solidaria y trabajar unida, no recurrir a acusaciones mutuas o exigir represalias y rendición de cuentas. Nunca ha habido ningún precedente de esto último”.

El dirigente ha hecho referencia a las demandas colectivas que ya se preparan en EEUU contra la República de China para pedir compensaciones económicas al gigante asiático. Unas demandas que llegan en pleno debate político en Estados Unidos sobre retirar la inmunidad soberana al país dirigido por Xi Jinping para que pueda ser juzgado en los tribunales estadounidenses. “¿Alguien le pidió a EEUU que diera compensaciones por la gripe H1N1 [Gripe A] en 2009, que se diagnosticó en Estados Unidos antes de estallar a gran escala y luego se extendió a 214 países matando a casi 200.000 personas?”, reprochaba Shuang.

No fue el único reproche a EEUU del político asiático, que también relacionó el SIDA con el país norteamericano, donde se presentó “por primera vez y luego se extendió por todo el mundo”: “¿Alguien se presentó y le pidió a los EEUU que rindieran cuentas?”, ha continuado. El dirigente chino también reprochó a esta país la incidencia de la quiebra de Lehman Brothers en al crisis financiera de 2008: “¿Alguien le pidió a EEUU que asumiera las consecuencias?”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores también se mostró ofendido por las críticas de ocultacionismo, asegurando que “cualquier duda sobre la transparencia de China no solo es inconsistente con los hechos, sino que también es irrespetuosa con los enormes esfuerzos y sacrificios del pueblo chino”, además de asegurar que “no perdió tiempo en informar el brote a la OMS”.

Sobre la tesis que maneja la Casablanca de que el coronavirus nació en un laboratorio de Wuhan, epicentro de la pandemia, el funcionario chino ha asegurado que “no hay evidencias” sobre este punto y ha pedido no “politizar” este asunto, además de recordar el respaldo de la Organización Mundial de la Salud sobre este punto. “El origen del virus es una cuestión científica que debe dejarse a los científicos y profesionales médicos. No debe ser politizado. Es la opinión general establecida de la OMS (…) que no hay evidencia que demuestre que el virus proviene de un laboratorio”.

Preguntado por las acusaciones de Mike Pompeo en las que aseguró que China no facilitó información en el ámbito internacional, el funcionario chino achacó estas palabras a un “intento de denigrar” la actuación de su país. “Algunos funcionarios estadounidenses han hecho repetidos intentos de denigrar los esfuerzos de prevención y control de China, tratando de enturbiar las aguas y encontrar un chivo expiatorio para su pobre respuesta interna. Pero una mentira es una mentira, no importa cuántas veces se repita, y China ha expuesto sus mentiras con hechos y acciones”.