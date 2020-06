Chiche Duhalde contra Navarro, Pérsico y Grabois: “Tienen a la gente de rehén”

“No son movimientos sociales cuando se convierten en movimientos políticos y ocupan cargos”, cuestionó la fundadora de las manzaneras.

Hilda “Chiche” González de Duhalde criticó a los dirigentes de movimientos sociales que ocupan cargos en el Estado y que tienen “de rehén” a la gente.

La fundadora de la red comunitaria conocida en los 90 como “Las manzaneras”, cuestionó a los movimientos sociales que “se convierten en movimientos políticos y pasan a ocupar cargos en el Estado como el Chino Navarro, Pérsico o Grabois, que no sé si tiene cargos pero tiene mucho poder”.

Por Asuntos Pendientes en FM Provincia consideró que “si la gente tiene libertad y se siente con dignidad es maravilloso que participen los movimientos sociales, pero no si son rehenes. Yo provengo de un partido que trabajaba para que los chicos fueran felices y para el ascenso social, creo que esas cosas no les permiten crecer. La gente tiene que poder elegir y sentir que no los maltratan”.

Por eso, les pidió a los movimientos sociales “que no ocupen cargos en el Estado, que lo que les Estado les da, con nombre y apellido se sepa a quiénes va, y que no tengan la facultad de dar altas o bajas. No hablo de que desaparezcan, sino que cumplan la función, porque seguramente debe haber una gran vocación, pero no hay que aprovecharse de la gente”, recalcó.

En tanto, aclaró que si bien no pertenece al kirchnerismo “tuve la alegría personal de que Arroyo antes de asumir me llamase para poner nuevamente en marcha la red. Pasaron muchas cosas, entre ellas la pandemia o lo que pasó con la compra de alimentos. Ya estábamos por arrancar por General Rodríguez pero todo quedó en stand by”.

También reveló que “el cuervo Larroque pidió hablar conmigo para lo mismo. Estuve con él dos veces en el ministerio, tratando de trasladar mi experiencia de organización porque lo tengo muy claro. En mi ánimo no está más que ayudar, pero apenas comenzó la pandemia tendríamos que haber mirado los barrios más vulnerados del Conurbano bonaerense”.

Chiche Duhalde agregó que “si testeamos a todos nos vamos a encontrar con una dramática realidad” y advirtió que mucha gente no puede aislarse porque no tiene cómo, no accede a productos de desinfección o higiene o simplemente “no alcanzan a comprender la gravedad de esta enfermedad”, en alusión al Covid.

En ese marco, contó también que “hablé con la vicegobernadora que entendió claramente de lo que le estaba hablando y lo entiende porque fue intendenta, tiene territorio. Ahora quedo a la espera de las decisiones para que reavivar la red y ya tenemos que estar trabajando más allá de Villa Azul, Itatí: hay que estar en todos los barrios. Si médicos, enfermeros, recolectores de basura y policías trabajan, el ministerio y sus profesionales tiene que estar en los barrios enterándose y anticipándose”.