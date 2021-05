Charly García recibió la primera dosis de la Sputnik V

La cuenta oficial de Sputnik V en Twitter anunció que Carlos Alberto García, más conocido por su nombre artístico Charly García, recibió la primera dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus (Covid-19) y las redes sociales reflejaron la alegría de sus seguidores.

A sus 69 años, el cantautor que en su antepenúltimo disco de estudio (Rock And Roll Yo, de 2003) pedía que lo mataran en la canción titulada “Asesíname”, posee parte de inmunidad contra el Covid-19.

Para dar a conocer la información de la dosis usada, la cuenta oficial de Sputnik V en Twitter realizó una publicación en la que comenta: ” #Argentina El músico, compositor y figura popular, Charly García, se vacunó con #SputnikV .Compartimos contigo su magia”.

#Argentina’s musician, composer and popular figure, Charly García, got vaccinated with #SputnikV ✌️

We share with you his magic

👇https://t.co/5fqkglOS73

— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 5, 2021