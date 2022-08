Cecilia Moreau: “No voy a gobernar con mis hormonas, sino con mi cabeza”

Con 45 años de edad, la hija del histórico dirigente radical devenido ultrakirchnerista Leopoldo Moreau se convirtió en la primera mujer que ocupa el cargo en 170 años.

La diputada nacional Cecilia Moreau tomó posesión como presidenta de la Cámara baja en reemplazo de Sergio Massa, quien dejará el cargo para asumir en las próximas horas como “superministro” de Economía en el Poder Ejecutivo nacional.

Para la designación formal de Moreau, que es la primera mujer en conducir la Cámara baja (desde 1854), no hubo una votación nominal sino que se definió a mano alzada. Moreau fue elegida por el oficialismo a pesar de no contar con el respaldo de gran parte de la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio. “Es un honor como militante política haber sido designada como presidenta de la Cámara”, señaló Moreau al asumir su nueva función.

“Asumo el compromiso de cumplir con esta responsabilidad de nuestro espacio que el 2019 fue electo con el voto popular. Como nunca antes quedó demostrado que hay diversidad”, manifestó la flamante titular de la Cámara baja, cuya gestión marcará un hito en la historia política ya que por primera vez el Poder Legislativo será presidido por mujeres.

“Hoy en esta Cámara es donde más tenemos que cuidar y garantizar el pleno estado de derecho. Soy consciente que tengo responsabilidad adicional por ser mujer y es un orgullo ser la primera. No voy a gobernar con mis hormonas si no con mis convicciones políticas. Me pongo a disposición de todos”, consignó en su breve discurso.

“Me comprometo a presidir con las normar y reglamentos que se generen para nuestro funcionamiento y será mi voluntad administrar los disensos. No es una tarea sencilla reemplazar a quien me conduce políticamente”, agregó la sucesora del líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

La sesión especial en Diputados fue abierta por Massa, que puso en consideración su propia renuncia como titular de la cámara y también como diputado nacional. Una vez que ambas renuncias quedaron aprobadas, cedió el sillón de la presidencia al vicepresidente primero, Omar de Marchi (PRO), quien presidió resto de la sesión.

De Marchi puso en consideración la designación del reemplazo de Massa en la presidencia mientras el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, propuso el nombre de Moreau, y los presidentes de bloque tomaron la palabra para referirse a las cualidades de la diputada massista. En tanto, aprobada la designación, a las 16.30 Moreau pasó al frente para ocupar la presidencia y concluir la sesión especial.

Uno de los momentos más intensos de la jornada fue la intervención de la diputada bonaerense, Graciela Camaño, tras cuestionar las abstenciones de los legisladores de Juntos por el Cambio. “158 años de hombres y hoy ahí se va a sentar una mujer”, dijo, señalando el estrado que ocupará la flamante presidenta que luego se acercó a abrazar a su compañera en agradecimiento.

“¿Saben cuántas veces el país se incendió? Hoy le estamos buscando el pelo al huevo. Hoy cuando Cecilia se siente ahí vamos a tener un Poder Legislativo femenino, señor presidente”, expresó Camaño. “Nosotros y nuestros discursos somos meros detalles coyunturales. Vos, Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación y nuestro país va a ser uno de los pocos países que tiene el Poder Legislativo en manos de mujeres”, subrayó el diputada nacional.

Quién es Cecilia Moreau

Con 45 años de edad, la hija del histórico dirigente radical devenido ultrakirchnerista Leopoldo Moreau fue militante de la UCR desde su juventud y abandonó el partido centenario en 2014 para sumarse a las filas del Frente Renovador de Massa.

En 2015 fue electa diputada nacional por el sello UNA (Unidos por una Nueva Alternativa) y 2019 fue reelecta por el Frente de Todos, en ambos casos en representación de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es vicejefa de la bancada oficialista y presidenta de la determinante comisión de Legislación General.

La historia repite con Cecilia Moreau en este agosto de 2022 lo mismo que ocurrió con su padre Leopoldo en abril de 1989, cuando éste asumió la presidencia de la Cámara de Diputados ante la renuncia del también radical Juan Carlos Pugliese, quien pidió la licencia en su cargo como legislador para jurar como ministro de Economía nacional, en reemplazo de Juan Vital Sourrouille.

Cecilia Moreau pertenece al ala más progresista del massismo y ha cultivado un excelente vínculo con el kirchnerismo y en particular con Máximo Kirchner en los tiempos en que él era presidente del bloque oficialista y ella lo acompañaba como vicejefa.

También Moreau suele llenar de elogios al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que junto a Cristina y Máximo Kirchner conforman la triada esencial del kirchnerismo más puro. Cuando Máximo renunció como titular de la bancada, ella puso su renuncia a disposición, pero no se la aceptaron y s