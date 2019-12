Caso Alperovich: la Justicia ordena pericia psiquiátrica para la joven que lo denunció de violación

Además, a un mes de la denuncia, se requirió una inspección sobre el departamento de Puerto Madero en el que habrían ocurrido dos de los hechos

Un juez federal ordenó hacerle una pericia psicológica a la denunciante y una inspección ocular en un departamento de Puerto Madero.

La competencia judicial para el esclarecimiento de la denuncia por violación contra el senador y ex gobernador de Tucumán José Alperovich aún no está determinada pero “eso no invalida que se comiencen a colectar pruebas”, explicó fiscal Santiago Vismara, quien está a cargo de la investigación de los hechos en Buenos Aires.

Por eso en principio el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, Osvaldo Rappa, dispuso que se le haga una evaluación psicológica a la víctima, “lo que es de estilo en este tipo de investigaciones, sobre todo para determinar el estrés postraumático con el que convive”, señaló Vismara a Télam.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal calificó como “positivo” el avance de este jueves a más de un mes de hecha pública las denuncias que la víctima radicó tanto en Tucumán como en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), asentada en Buenos Aires.

Rappa también dispuso que se realice una inspección ocular en un departamento de Puerto Madero donde la denunciante precisó que ocurrieron los ataques entre diciembre de 2017 y mayo de 2019.

“Junto a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) también pedimos la declaración testimonial de varias personas, que aún no fueron ordenadas por el juez”, agregó Vismara.

Hasta el momento la defensa de Alperovich consistió en pedir una licencia en el Senado -que le fue otorgada- y en apelar el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que decidió el viernes pasado que se unifiquen en Buenos Aires las dos denuncias.

Todavía falta la resolución de la Cámara de Apelaciones de Tucumán pero “si no acuerda con el criterio de la Cámara Nacional, deberá ser resuelto en la Corte Suprema”, anticipó Vismara.