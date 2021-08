Carta abierta al presidente Alberto Fernández Por José Luis Orrico

Estimado Alberto, si cree que lo peor ya paso, se está equivocando; la pandemia destruyo la economía mundial, y la recesión ya es un tema mundial.

Nuestro País viene sufriendo desde hace décadas los tironeos ideológicos, solo con proyectos más personales que otra cosa. Sin objetivos comunes, afectando la inversión interna, sobre todo de los propios ciudadanos.

El País no tiene los dólares que necesita, pero si los argentinos que somos los mayores tenedores del billete verde tan necesario para el desarrollo.

Ha comenzado la fuga de mas de esos dólares, que ya están en las plazas financieras del mundo, pero lo peor, no es eso, ni las fábricas, o empresas que quieren irse; lo peor es que hoy familias enteras, abuelos, padres, hijos y nietos, están reorganizando su ida del País, así como a principios y mediados del siglo pasado sus abuelos y padres vinieron a esta bendita tierra.

El EXODO se ha iniciado, la fuga de argentinos que ya no pueden ver ni siquiera al largo plazo una esperanza.

Una jubilación no llega ni a un salario mínimo, y un salario mínimo no llega ni a la mitad de los ingresos para no ser pobres, esto parece un burdo juego de correlaciones pero no es más que la decepción del sistema democrático y la RUPTURA DE LA COHESION SOCIAL, algo nunca visto, ni en 1988, ni en 2001, hoy estamos solo mantenidos por las ayudas sociales que da el gobierno.

Esta política de ayuda si bien sostuvo el conflicto social, ya no se va a poder sostener mas, 11 millones de personas comiendo en comedores comunitarios ya no es suficiente y no lo será, en el corto y mediano plazo.

La guerra del hambre es ya una realidad, hoy la política discute fotos y realmente, la película que se viene supera cualquier ficción.

La inflación tiene ya desde hace años un ritmo de hiperinflación, a fuego lento; los salarios y jubilaciones ven minuto a minuto perder frente a los bienes que necesitan para mantener una vida plena.

Hoy se puede afirmar como se hacia con otros gobiernos no peronistas, “EL SALARIO Y LAS JUBILACIONES SON LA UNICA VARIABLE DE AJUSTE”. El Fin del Peronismo ha logrado!!

No sé qué película le pasan o le comentan, pero ya no le sirven de nada ver o actuar, ni las de los 70s, los 80s, los 90s, 2001, la de Néstor y Cristina y menos la de Macri.

La Geopolítica kirchnerista, destruyo y sigue destruyendo el país y su gobierno con nosotros adentro, ya no es ni siquiera la pandemia; es la caída abrupta de los ingresos y los niveles mensuales de inflación al ritmo de hiper a fuego lento.

Esto deteriora cualquier proyecto o inversión, cualquier búsqueda de ingreso genuino, y lo único que está logrando, es el objetivo de los neoliberales, que es producir con salarios bajos, y una depreciación constante de los sueldos, jubilaciones y contratos públicos y privados. Es como el desagio de Alfonsín, pero con alta inflación.

Solo se frenaría el conflicto social, mejorando el poder adquisitivo de salarios, rentabilidad empresarial y el retorno positivo a las inversiones; con un fuerte apoyo científico para la investigación de productos y mercados, y el desarrollo logístico para exportar valor agregado y con una planificación de infraestructura federal para el desarrollo de las economías regionales.

Todo eso es imposible, sino cambia la política internacional y la política monetaria, sin un plan de Shock al peso (ya no existe), y a la inflación, ya no sirve ni el mediano plazo,; usted puede ser el presidente que: ¿cambió el rumbo o el que rompió la COHESION SOCIAL?

Consejo de un simple argentino, despéguese de Cristina y el Kirchnerismo, cambie la política internacional y ejecute con apoyo internacional un plan económico de shock.

El mundo cambio y además la recesión mundial que asomaba en 2019, hoy es una realidad, que durara varios años.

Como decía Peron, el Pueblo Marchara con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.

Cristina y el kirchnerismo ya se agoto, esta en usted defender al pueblo, a la Nación, o simplemente seguir al Kirchnerato!!

Un abrazo y espero que marche a la cabeza del pueblo, no tiene otra opción!!

Por Jose Luis Orrico 😀

Pre Candidato a Legislador en la Ciudad