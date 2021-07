Carrió: “Manes es mitómano”

Carrió cruzó al neurocientífico y dijo que “no se admiten mitómanos” en Juntos por el Cambio. También hubo críticas de Vidal, Juez, Ritondo y Santilli.

El candidato radical en provincia dijo que la propia Carrió lo visitó en persona para ofrecerle ser su candidato a vicepresidente en 2015, en la interna contra el expresidente Mauricio Macri.

“No se admiten mitómanos, por lo menos en Juntos por el Cambio”, disparó Lilita en un audio subido a sus redes. La chaqueña dijo que pedía “derecho a réplica sobre los dichos de Manes” y que fue “en una sola oportunidad al departamento”, del neurocientífico, invitada por Héctor “Toty” Flores.

“Tuve una fuerte discusión académica porque el señor desconocía los tipos de conocimiento, el práctico, el teórico, el místico, y solo reconocía el conocimiento neurocientífico”, recordó Carrió sobre ese día.

“Entonces, el tipo de conocimiento que surge de la poesía, de la filosofía, de las humanidades es algo que no estaba en su registro, con lo cual fue un diálogo fuerte de discusión académica”, insistió Carrió.

“Las reglas de juego deben ser claras y la prohibición de la mentira entran dentro de las reglas de juego”, advirtió.

Manes ya había generado la reacción del PRO tras decir que su campaña en la interna de Juntos en territorio bonaerense contra Diego Santilli, era “David contra Goliat”. “No se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”, advirtió el médico.

María Eugenia Vidal salió al cruce del candidato radical. “No tengo dudas de que el dinero de impuestos no irá a la campaña electoral”, explicó. Cristian Ritondo también se sumó a la embestida del PRO. “Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos”, tuiteó el jefe de bloque del PRO.

Luis Juez dijo que los dichos de Manes son “una cagada, una declaración horrible. Sobre todo de un pensador como él”. “No perdamos de vista dónde está el enemigo”, le dijo el cordobés a CNN Radio.

En el mismo sentido se manifestó Diego Santilli en una recorrida por Hurllingham. “Nuestro adversario es el kirchnerismo. No le hagamos el caldo gordo al kirchnerismo. Nosotros tenemos que tener una primaria sana, propositiva. De ideas. Me quedo con una frase de Bilardo: ‘Los nuestros son los de celeste y blanco, los de enfrente son de otro equipo. Pásensela a los nuestros’”, dijo Santilli.