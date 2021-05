Carrió criticó a Macri: “Si soy un líder de convicciones, no puedo irme a vacunar a Miami”

La dirigente de Juntos por el Cambio expresó fuertes críticas hacia el ex presidente Macri por haberse ido a vacunar en Miami, lo que lo consideró una inconsistencia entre lo que dice ser ante su electorado y lo que sus acciones reflejan.

“Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo”, dijo la dirigente de la Coalición Cívica en una entrevista a La Nación.

“Lo que digo es que vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir”, agregó.

La ex diputada apuntó también contra Patricia Bullrich por no “parar” y criticarlo a Larreta. En su visión, esta actitud fomenta una interna dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, algo que Carrió considera que es conveniente evitar en el actual contexto. En cambio, explicó que Macri – con el que reconoció que “hace mucho” que no habla- “cree que tiene que haber interna en todos lados”.

En cambio, “Yo creo lo opuesto, por el momento que vive la Nación, no porque le tenga miedo a una interna”, aseguró al tiempo que respaldó la postura de Larreta y María Eugenia Vidal de consensuar las listas para prevenir más resquebrajamientos en la fuerza política y más grieta: “jugamos por la unidad, por la paz y vamos a poner el cuerpo en las elecciones”, aclaró.

Consultada respecto del rol de Santilli dentro de la unidad que propone, eligió eludir la respuesta. Por el contrario, fiel a su estilo, aseguró que: “Lo que vayamos a hacer todos va a ser juntos. Lo que vayan hacer Horacio, María Eugenia, Santilli, los que ganaron el comité de la UCR en la provincia, los radicales en Santa Fe y parte de Pro es para estar juntos. Y cuando digo que somos muchísimos, digo muchísimos, desde La Quiaca hasta Ushuaia”.

La ex diputada prefirió concentrarse en las elecciones legislativas y no aventurar una posible vuelta de Macri al poder: “Nadie sabe en la Argentina lo que va a pasar mañana, ¿cómo alguien va a saber lo que va a pasar en tres años?”