Carlos Fara: “Alberto Fernández no armó el ´albertismo` para evitar problemas entre cristinismo y PJ”

El consultor explicó, en diálogo con Susana Maidana para Letra P, por qué cae la imagen del Presidente y advierte que la influencia de CFK lo perjudica. También analiza el rol de Larreta en la oposición.

-¿Por qué la imagen de Fernández fue cayendo en los últimos meses?

-Por el hartazgo de la gente y porque aflora la agenda económica. Además, Fernández empezó a perder el aplomo y la tranquilidad que tenía en el inicio de la pandemia y ahora se pone nervioso y vehemente en ciertos temas. Otro factor que influye es la política y su estilo de gobierno moroso para tomar decisiones fuera de lo sanitario.

-¿La influencia de Cristina lo ayuda o lo complica?

-Lo complica, porque el Presidente por decisión personal no está utilizando la lógica de las artes marciales: utilizar la fuerza del adversario para lograr una victoria. Fernández no armó el albertismo para evitar problemas entre el cristinismo y el PJ. Entonces, ahora se genera el interrogante sobre quién es Alberto ¿Es un presidente que no se deja ayudar¿ ¿O es un presidente que quiere quedar bien con todos?

-¿Cómo influye la causa de espionaje en la oposición dura?

-No impacta en la opinión pública, solo se debate a nivel político. Acá lo importante es ver si los halcones de un lado logran activar a los halcones del otro bando. Si eso sucede, invisibilizan a las palomas de ambos lados. Es decir, le complica el juego a Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Emilio Monzó.

-¿Cómo analiza el rol de Larreta dentro de la oposición?

-Tiene un estilo moderado de hacer política y eso le ayuda en este contexto, porque la sociedad no quiere a políticos tirándose con ladrillos en plena crisis. De hecho, se lleva bien con casi todos los dirigentes de la oposición: tiene buena relación con Elisa Carrió, con el ala de Rogelio Frigerio y Monzó y hasta tiene buena sintonía con Lousteau. Larreta comenzó a armar una red que hoy Mauricio Macri no puede armar, porque su nombre es motivo de discordia.

-¿Se puede convertir en el nuevo líder de la oposición?

-Es factible, porque es más político, más profesional y más disciplinado que Macri. Larreta no es un carismático, pero tiene condiciones para ser líder de la oposición.

-La pandemia también lo ayudó a ganar visibilidad en el resto del país.

-Si, totalmente. Es el dirigente que tiene la comunicación más profesional en este momento.