Carlos Caserio se fue de vacaciones a Punta del Este

Se incrementa la lista de funcionarios K que optaron por pasar sus días de descanso en el exterior

El ex senador K Carlos Caseiro fue fotografiado de vacaciones en Punta del Este, en medio de la polémica por las vacaciones en el exterior de los funcionarios del Frente de Todos. El funcionario kirchnerista se suma a la lista de que ya componen la titular del PAMI, Luana Volnovich; el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora; el ex canciller, Felipe Solá; y los ministros de Trabajo y Hábitat Claudio Moroni y Jorge Ferraresi.

Estos polémicos viajes surgen en un contexto de una severa crisis de reservas por la cual el presidente, Alberto Fernández, recomendó a los funcionarios de su espacio político que vacacionen dentro del país. “Esperamos que todos elijan descansar en nuestro país. El que quiera hacerlo en el exterior, está en su derecho, nadie lo puede prohibir, pero la idea es que elijan algún lugar de Argentina”, sostuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el pasado 23 de diciembre.

Carlos Caseiro fue fotografiado y filmado de paseo por el centro de la ciudad balnearia uruguaya mientras hacía compras y luego comiendo en alguno de los locales gastronómicos de la zona.

El ex senador ya había quedado en el centro de la polémica dos años atrás, cuando en un contexto de crisis económica se había negado a reducirse su abultado sueldo: “La clase política no es la que hace esfuerzos, la clase política dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado”, sostuvo. Y agregó: “No me parece serio. Yo trabajo para venir acá, no es que me regalan el sueldo. Me parece que hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado. La clase política no es un elemento fundacional o productivo del país”.