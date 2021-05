Carlos Bilardo apareció en una foto y alegró al mundo del fútbol

Miguel Ángel Lemme, su histórico ayudante, se sacó una foto con Bilardo, a quien se lo ve muy bien. ¡Grande, Carlos!

Miguel Ángel Lemme pertenece al círculo íntimo de Carlos Salvador Bilardo. Campeones con Estudiantes en 1982, también fue su histórico ayudante y hasta compartió el cuerpo técnico también con Diego Maradona. Es de los pocos que tiene acceso al día a día del Doctor, quien transita hace un tiempo un complejo estado de salud potenciado por el aislamiento, consecuencia del coronavirus. Sin embargo, en las últimas hora trascendió en redes una foto en la que Lemme comparte un lindo momento con el histórico DT, al que se lo ve muy bien y posando para las cámaras.

Hacía mucho tiempo que no se veía una foto de Carlos Salvador, a quien protegen de las últimas malas noticias, especialmente de la muerte de Diego Maradona. “El Doctor Bilardo no sabe nada, ni de Diego, ni de Sabella, ni de Malbernat, ni del Tata Brown. Cuando está por la tele tratamos de sacarle esas cosas», aseguró Miguel Ángel Lemme, supo decir el mes pasado, cuando también confirmó que el ex técnico de la Selección ya fue vacunado.