Candelaria Tinelli se sumó a una plataforma de contenido para adultos

La artista sorprendió a todos con su especial anuncio cuánto sale la suscripción. Bonus track de anticipo.

En las últimas horas, Cande Tinelli revolucionó las redes sociales con un particular anuncio: ¡Tiene Only Fans! La hija de Marcelo Tinelli se sumó, como tantas otras figuras de la farándula argentina, a la plataforma de contenido para adultos al que solo se accede mediante una suscripción paga.

Famosas como Silvina Escudero, Florencia Peña y Silvina Luna también tienen sus perfiles en la red social de posteos eróticos. Incluso estas últimas realizaron una colaboración juntas de fotos y videos donde se las ve muy cerca, y ahora fue el turno de la influencer.

“Es un hecho. Tengo Only Fans”, manifestó y compartió el link para visitar su perfil. Su primera publicación en esta plataforma recibió 14 “me gusta” aunque solo puede verse si se abonan los 15 dólares que cuesta la suscripción mensual. También hay una promoción de seis meses con el 15 por ciento de descuento por 76,50 dólares.

La foto sin ropa de Cande Tinelli

La joven emprendedora suele desafiar la censura de Instagram con posteo que rozan los límites de las políticas de uso de la aplicación, por eso le gusta jugar con su sensualidad y a veces muestra un poco demás.

Recientemente, la novia de Coty Sorokin subió a su perfil una imagen en la que posó completamente desnuda frente al espejo de un baño, pero tapó sus partes más íntimas con el emoji de un corazón. La diferencia es que Only Fans no restringe las publicaciones, por lo que a partir de ahora Cande Tinelli no necesitará tapar más nada.

Bonus track...

