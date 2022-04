Campana encabezó el acto por el 117º Aniversario de Emilio Vicente Bunge￼

El intendente de General Villegas Eduardo Campana encabezó el acto protocolar en el marco del 117º Aniversario de Emilio Vicente Bunge. “Este gobierno está al lado de los pueblos y responde a las necesidades que son genuinas”, aseguró.

Además acompañaron los Delegados de Piedritas, Cañada Seca, Santa Regina, Funcionarios del Departamento Ejecutivo, Concejales, el Cura Párroco Padre José Luis Rossi, quien dio la bendición, representantes de instituciones educativas y la comunidad y vecinos.

En Homenaje a la persona más longeva del Pueblo el Intendente, la Delegada y el sobrino de la Señora Rosa Cattaneo de 103 años, realizaron la plantación de un roble.

Seguidamente Eduardo Campana, Liliana Lovagnini, y Marina Justo colocaron una ofrenda floral en recordatorio a Emilio V. Bunge y Tomás Penacino brindó unas palabras alusivas recordando la historia de la localidad y pidiendo un compromiso de los habitantes a futuro.

En su discurso Campana destacó: “es un pueblo que crece, como todos los pueblos del Partido, y como el Partido entero y cada uno de los pueblos tiene sus necesidades.

“Este gobierno está al lado de los pueblos y responde a las necesidades que son genuinas, pero no llegan todas en un mismo tiempo”, añadió.

En cuanto a la autonomía que reclamó Penacino dijo que “trabajamos por la autonomía y seguramente llegará a los Municipios primero y posteriormente a los pueblos y ojalá que así sea porque permite un desarrollo mucho mayor y acompañamos esa idea”.

“Los acompañamos en las buenas y las malas y debemos seguir trabajando juntos porque es una tarea entre todos y no les quepa la menor duda que este Intendente que está acá y su equipo de gobierno también golpea puertas en Nación y Provincia y no solo para la ciudad cabecera, sino también por los pueblos y por eso las obras están y aparecen y es muy difícil llegar con todas las obras y necesidades juntas porque hay prioridades”, aseguró.

Además demostró estar “seguro y convencido que vamos a estar muchísimo mejor y van a tener respuestas a las necesidades en un futuro no muy lejano, porque sé de la impronta que le ponen los ciudadanos para que su comunidad esté cada día mejor”.

“Brego también para que los jóvenes y adolescentes acompañen y no se olviden nunca de su tierra y este querido Emilio V. Bunge. No se olviden del Partido de General Villegas porque eso es lo que nos hace crecer, la pertenencia, el amor a la tierra. Tengo mis abuelos enterrados aquí y eso hace que yo hoy esté aquí. Podría haber estado en cualquier lugar del mundo, sin embargo lo elegí. Elegí estar aquí en General Villegas, trabajando por y para ustedes. No por mí”, enfatizó.

Por último pronosticó que “este pueblo y comunidad va a ser muy grande y seguramente de los más grandes del Partido porque tiene gente que la quiere y trabaja y la hace crecer”.

“Un día tan hermoso como hoy y extraordinario festejemos los 117 años. Feliz Cumpleaños Emilio V. Bunge”, concluyó.

Para finalizar realizaron una representación alusiva a cargo de los asistentes al Taller de Folklore de Casa de la Cultura a cargo de la profesora Mónica Primo.